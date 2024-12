Luca Tommassini operato al cuore: “I medici hanno fatto un miracolo”

Fonte: IPA Luca Tommassini

Un intervento che non poteva più essere rimandato per Luca Tommassini: il coreografo ha infatti aggiornato i suoi fan su Instagram pubblicando una foto con la cicatrice lasciata dall’operazione al cuore a cui si è sottoposto nelle ultime ore. Tanti i messaggi di affetto e solidarietà da parte di fan, amici e colleghi, che gli hanno fatto sentire tutto il loro affetto e la loro vicinanza.

Luca Tommassini, l’operazione per ricostruire la valvola mitrale

Solo qualche giorno fa Luca Tommassini spiegava ai suoi fan di aver trascurato la sua salute e di doversi sottoporre urgentemente a un intervento al cuore. Adesso il coreografo, noto per le sue collaborazioni in programmi di successo come Amici e X Factor, è tornato su Instagram per aggiornare i suoi numerosi follower sul suo stato di salute.

“Ciao dreamers. Torno qui un attimo, sui social, per dire che l’operazione è andata bene ma è stato ed è tutto molto più “impegnativo” di quello che mi aspettavo”, ha scritto Tommassini a corredo di uno scatto in cui mostra la cicatrice lasciata dall’intervento al cuore. Il coreografo ha poi ringraziato l’entourage di medici del policlinico Gemelli di Roma: “Hanno fatto una sorta di ‘miracolo’ salvando la mia valvola mitrale ricostruendola a mano, così evitando di doverla sostituire con una valvola esterna”.

“Ci sarebbero tante cose da dire ma ho bisogno di tutte le mie forze e le energie di chi mi vuole bene per tornare in piedi a vivere la mia vita al più presto. Spero che stiate festeggiando anche per me e che qualche secondo me lo abbiate dedicato… Buone feste dal cuore”, ha poi aggiunto Luca, esprimendo gratitudine a tutti coloro che lo hanno sostenuto anche da lontano.

Tanti i messaggi di affetto ricevuti, oltre che dai fan, dai colleghi e dagli amici del mondo dello spettacolo: da Mara Venier a Jovanotti, e ancora Sabrina Salerno, Antonella Clerici, Giorgia, senza dimenticare Laura Pausini – che ha lasciato scritto “Sei forte Luca” – e Alberto Matano, che ha commentato “Ti abbraccio con tutto il mio bene grande”.

Luca Tommassini, il furto

Sembra essere stato un dicembre funesto quello di Luca Tommassini, che i primi del mese aveva subito un furto nella sua casa di Roma. Un enorme danno, oltre che materiale soprattutto sentimentale, visto che i ladri hanno rovistato anche in quelli che lui chiama “cassetti del cuore”.

“Hanno rubato anche la collana con la piccola croce di papà, che era l’unica cosa a me rimasta di lui. L’anello di mia nonna e tantissime cose dei miei collaboratori del cuore e artisti che amo. (…) Quei cassetti, chiusi con dei lucchetti, erano la mia vita. (…) Questa è forse la violenza più brutta che io abbia mai subito“, aveva scritto su Instagram.

Ad aggravare la situazione anche la perdita dei suoi amati animali, scappati in seguito all’irruzione dei ladri. “Non riesco a darmi pace per i miei gatti… Mi fa diventare pazzo che quando li chiamo non rispondo più. Per ora, ne sono tornati solo quattro, ne mancano otto. Continueremo a cercarli”, aveva spiegato ai fan in un video sui social tra le lacrime.