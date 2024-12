Luca Tommassini torna su Instagram dopo il furto: “Non riesco a darmi pace”

Luca Tommassini ha perso tutto dopo il furto in casa di qualche giorno fa, ma il pensiero e le lacrime sono soprattutto per i suoi gatti scomparsi

Fonte: IPA Luca Tommassini dopo il furto

Trascorrere un’intera vita costruendo qualcosa di proprio, mettendo su una casa che diventa non solo un “tetto sopra alla testa” ma anche uno scrigno di ricordi, traguardi, successi. Poi, all’improvviso, qualcuno decide di mandare tutto all’aria, di privarti con violenza di quanto ti è più caro. Luca Tommassini, il celebre coreografo, aveva già raccontato del furto subito nella sua casa di campagna a opera di una banda di ladri armati ma, a distanza di qualche giorno, ha dato qualche aggiornamento sulla situazione. Che non è affatto rassicurante.

Luca Tommassini in lacrime per i suoi gatti

Sono lacrime amare quelle di Luca Tommassini, che riesce a mantenere una certa calma nel nuovo video condiviso su Instagram, almeno fino a quando non tocca un argomento a lui molto caro: i suoi gatti. Per stessa ammissione del coreografo, quando i ladri sono entrati in casa mettendo tutto sottosopra e rubando oggetti e cimeli per lui preziosissimi a farne le spese sono stati anche i suoi adorati animali da compagnia, la maggior parte dei quali risultano scomparsi.

“Visto che me lo chiedete in tanti e siete preoccupati per i miei gatti ecco l’aggiornamento, non molto felice purtroppo – ha scritto a corredo del video -. Stiamo facendo ancora la lista di tutte le cose rubate o distrutte, sono veramente tantissime. Sento di aver fatto pace con il fatto di aver perso quasi tutto delle mie cose che ho tenuto con me nel corso della vita, chi mi conosce sa che vivo circondato da tutto quello che ho creato e di ‘pezzi’ di cuore mio e delle persone che ho incontrato nella vita o su un palcoscenico ma non riesco a darmi pace per i miei gatti… Mi fa diventare pazzo che quando li chiamo non rispondo più. Per ora, ne sono tornati solo quattro, ne mancano otto. Continueremo a cercarli e vi terrò aggiornati”.

“Quando ho preso casa in campagna pensavo di costruire una famiglia, finalmente il nido del quale del quale facevano parte anche dodici gatti – racconta ancora nel video condiviso su Instagram -. Ne ho ritrovati 4, grazie a telefonate e chiamandoli per nome, ma mancano 8 all’appello. Magari sono spaventati“. A quel punto non riesce a trattenere le lacrime.

A distanza di qualche ora, per fortuna è arrivata una bella notizia: sei dei dodici gatti sono tornati a casa. Un bel sollievo per il coreografo, che attende ancora speranzoso che, dopo questo spavento, tutti possano ritrovare la strada e ricongiungersi al resto della famiglia.

Luca Tommassini derubato di tutto

Il sol pensiero di un furto è qualcosa di sconcertante: pensare che qualcuno possa entrare in casa tua, non solo invadendo la tua privacy ma mettendo mano e occhi su quanto hai di più intimo e personale. Purtroppo è quanto accaduto a Tommassini, che non solo si è visto privare di oggetti e ricordi appartenuti ad amici, collaboratori, familiari (su tutti la catenina del padre scomparso) ma ha anche visto quanto aveva costruito completamente devastato. I ladri non si sono limitati a rubare qualcosa, ma hanno preso tutto mettendo a soqquadro la casa che era diventata ormai da anni il suo nido.

“È dura pensare che dovrò tornare per fare la conta di tutto quello che non c’è più – aveva detto nel precedente video affidato sempre a Instagram -. Si sono attaccati a tutto, ovviamente alle casseforti ma pure alle mie scarpe, camicie e mutande… Ma la cosa che fa più male, dove sono crollato in un pianto, sono i miei cassetti del cuore, quelli vicino al mio lato del letto, lì dove tenevo ogni piccolo oggetto appartenuto alle persone che ho amato e voluto bene nella mia vita”.