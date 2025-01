Stefano Orfei, casa svaligiata per oltre 150mila euro. Il silenzio di Brigitta Boccoli

Fonte: IPA Stefano Orfei e Brigitta Boccoli

Non è un momento facile per Stefano Orfei, figlio dell’indimenticabile Moira, e la moglie Brigitta Boccoli. Stando a quanto riporta La Repubblica, domenica notte la coppia avrebbe subito un grave furto nella propria casa di Roma: i ladri avrebbero portato via 150mila euro e diversi orologi di valore dall’abitazione. Intanto sia Orfei che la Boccoli hanno scelto di non commentare l’accaduto.

Svaligiata la casa di Stefano Orfei e Brigitta Boccoli

Come scrive La Repubblica, si parla di una decina di orologi d’oro tra Bulgari, Rolex e Chanel oltre che di diamanti e soldi in contanti. Stefano Orfei e Brigitta Boccoli hanno subito tutto questo nella notte di domenica 12 gennaio, quando “i ladri hanno fatto irruzione” nel loro “appartamento di via Guido Banti in zona Ponte Milvio, prima della mezzanotte”. Non è noto il valore esatto di quanto rubato dai malviventi ma si suppone che “potrebbe superare il mezzo milione di euro”.

Secondo una prima ricostruzione, sarebbe stato lo stesso Stefano Orfei a lanciare l’allarme, dopo esser rientrato in casa e averla trovata completamente a soqquadro. “I ladri sono entrati da una porta finestra dell’appartamento che si trova al primo piano – si legge – e hanno avuto tutto il tempo di perlustrare la casa, dove non c’era un sistema di allarme. Sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato Ponte Milvio che stanno acquisendo le videocamere di sorveglianza della zona che potrebbero aver immortalato la fuga dei ladri”.

Non solo Orfei e Boccoli, i VIP vittime dei ladri

Stefano Orfei e Brigitta Boccoli sono solo gli ultimi VIP in ordine di tempo ad aver subito un furto in casa propria. È di poche settimane fa il video condiviso su Instagram dal coreografo Luca Tommassini, che non è riuscito a trattenere le lacrime e la rabbia per quanto accaduto. I ladri hanno fatto irruzione nella casa che ha costruito negli anni grazie al suo lavoro e a tanti sacrifici, la stessa dove erano conservati premi e ricordi legati alla sua carriera ma anche cimeli di famiglia. Su tutti l’unico oggetto appartenuto al padre che non c’è più, qualcosa a cui teneva moltissimo e accanto al quale dormiva ogni notte. Grande spavento anche per i suoi tanti gatti, compagni di vita che sono fuggiti (poi per fortuna tornati) mentre i ladri devastavano l’abitazione.

Una sorte simile è capitata ad Alba Parietti, un paio di anni fa. La conduttrice aveva raccontato sempre su Instagram di aver subito un grave furto nella sua casa di Milano, dove come Tommassini conservava non solo beni di lusso tra abiti, scarpe e borse, ma anche tanti ricordi di gioventù e legati alla sua carriera. Un furto che, tra l’altro, non è avvenuto in un unico momento ma nel corso di un periodo non ben precisato in cui i ladri, introducendosi nell’abitazione, hanno via via portato con sé gli oggetti di maggior valore.

E tornando a Roma, la scorsa estate anche Mattia Zaccagni e Chiara Nasti erano stati vittime dei ladri, stavolta di una banda a quanto pare specializzata proprio nei furti delle case dei VIP. A dare l’allarme era stata l’influencer, che si era immediatamente accorta che qualcosa non andasse. I ladri, evidentemente ben organizzati, avevano aperto la cassaforte e sottratto orologi e gioielli, contanti e capi griffati.