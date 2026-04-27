De Martino, in beneficenza il risarcimento dei video intimi rubati: parlano i legali

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IPA Stefano De Martino

Si continua a parlare del caso di Stefano De Martino e i video intimi rubati. Il conduttore di Affari tuoi ha deciso di destinare in beneficenza l’intero ammontare del risarcimento che otterrà nell’ambito dell’inchiesta per revenge porn che lo vede coinvolto come parte lesa. La decisione è stata comunicata dagli avvocati Angelo e Sergio Pisani, legali del presentatore Rai, a seguito della notizia sull’iscrizione nel registro degli indagati di un addetto alla sicurezza da parte della Procura di Roma.

Stefano De Martino, la decisione: in beneficenza l’intero ammontare del risarcimento per la diffusione dei video intimi

Nuovi elementi sul caso del furto dei video intimi di Stefano De Martino: il conduttore di Affari Tuoi ha deciso di devolvere in beneficenza la somma che otterrà come risarcimento. A farlo sapere sono i suoi legali Angelo e Sergio Pisani: attraverso una nota ufficiale hanno spiegato che De Martino donerà l’intero importo – di cui al momento non si conosce il valore – a favore delle associazioni impegnate nella lotta contro i reati informatici.

Secondo i legali, la vicenda “evidenzia con forza la necessità di un intervento immediato sul piano tecnologico e normativo” e hanno invitato anche coloro che al momento sono in possesso del video a cestinarlo perché “ogni eventuale condivisione sarà individuata e punita”.

L’obiettivo primario delineato dai legali deve essere la prevenzione e il blocco tempestivo del materiale rubato: “È indispensabile individuare soluzioni informatiche efficaci che consentano di bloccare alla fonte la diffusione illecita di contenuti, prevenendo così la reiterazione di simili condotte e garantendo una tutela concreta dei diritti fondamentali delle persone coinvolte”.

De Martino e il caso dei video rubati, indagato il tecnico della sicurezza

Proseguono nel frattempo le indagini della procura di Roma. Lo scorso agosto era stato proprio De Martino a denunciare il fatto, quando aveva scoperto che i suoi video intimi circolavano in rete. Al momento l’unico indagato è il tecnico che per anni si è occupato della manutenzione del sistema di videosorveglianza installato nell’abitazione della famiglia di Caroline Tronelli, ex fidanzata del conduttore Rai.

L’uomo, tecnico di una ditta di manutenzione impianti, è accusato di accesso illecito a sistema informatico e diffusione illecita di materiale sessualmente esplicito. Stando alle accuse degli investigatori, avrebbe utilizzato indebitamente credenziali d’accesso ancora in suo possesso per spiare i movimenti all’interno dell’abitazione.

La sera del 9 agosto 2025, sfruttando l’accesso al sistema di videosorveglianza domestico, l’uomo avrebbe atteso che i due si trovassero insieme nell’abitazione della ragazza per registrare un loro momento di intimità. Il video è stato q successivamente caricato sul portale Pornhub con il titolo “De Martino”, diventando virale in pochi minuti e rimbalzando su numerose altre piattaforme digitali.

“Non pensavo di essere spiato tra le mura di un appartamento”, aveva rivelato il conduttore. “Quando mi hanno avvisato di questa cosa, e non lo auguro a nessuno, è come quando ti entrano i ladri in casa e ti resta addosso quella sensazione di sporco, di qualcuno che ha messo le mani nei tuoi cassetti, nelle tue cose. Fai fatica anche a dormirci in quella casa”.