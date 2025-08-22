Caterina Balivo saluta l’estate 2025, il bikino retrò e le foto romantiche

Sangue campano e cuore a stelle e strisce. Scrive di cultura e spettacolo con frequenti incursioni nella cronaca rosa perché da brava gemelli non ama prendersi troppo sul serio.

Per Caterina Balivo è giunto il momento di dire “arrivederci” all’estate. La conduttrice campana ha salutato le lunghe vacanze dalle coste della Toscana, condividendo sui social alcuni scatti che la ritraggono bellissima in versione retrò.

Caterina Balivo, il bikini retrò per l’addio all’estate

L’estate volge al termine per Caterina Balivo: la presentatrice è pronta a tornare in città, ma prima ha voluto salutare la bella stagione con un carousel dal sapore romantico. Negli ultimi scatti da lei pubblicati, la conduttrice appare tra gli scogli della costa toscana: semplice e naturale come suo solito, Caterina ha scelto per l’occasione un bikini dal sapore retrò, caratterizzato da slip a vita alta e top bandeau con spalline.

Scorrendo le immagini, si scorgono anche alcuni scatti del marito Guido Maria Brera e della figlia Cora. “Il vento d’estate mi sa che non c’è più. Cara estate 2025 bye bye” ha scritto la Balivo nella didascalia che accompagna il post. Il rientro a Roma è quindi imminente per la conduttrice, che dovrà tornare negli studi di Viale Mazzini per il consueto appuntamento con La volta buona.

I look in vacanza di Caterina Balivo

La Toscana, ad ogni modo, è solo l’ultima tappa delle vacanze di Caterina, che ha sorpreso i follower con look estivi sempre all’altezza della situazione. Per il suo soggiorno sulle Dolomiti, ad esempio, la conduttrice aveva conquistato tutti con un pigiama in seta di colore rosa super chic.

In Grecia, invece, aveva sapientemente alternato vivaci abiti floreali, sofisticati kaftani da spiaggia e bucket hat in paglia. A Capri, infine, Caterina aveva scelto un sobrio costume intero nero con stampa surrealista.

Outfit differenti ma un’unica costante: il sorriso e la semplicità della 45enne, che da giugno in poi ha condiviso il dietro le quinte della sua estate in famiglia. Protagonisti assoluti delle immagini, oltre a paesaggi mozzafiato e pietanze succulente, sono infatti il marito Guido Maria Brera e i due figli Guido Alberto e Cora.

Caterina Balivo e il ritorno in tv

L’arrivederci anticipato all’estate di Caterina Balivo è giustificato dai suoi imminenti impegni lavorativi: per il terzo anno consecutivo, infatti, la conduttrice campana sarà al timone de La volta buona. Un traguardo importante per la presentatrice, che in un’intervista a Il Tempo non è riuscita a nascondere il suo entusiasmo: “Siamo molto contenti del successo, sono ore nel pomeriggio molto importanti ma anche molto difficili per il nostro che è un programma che si accende come ultimo rispetto agli altri”. La sua arma segreta? “Mi sento sempre al punto di partenza, e questa cosa mi dà la grinta per affrontare una trasmissione quotidiana con entusiasmo. Un programma quotidiano come questo, confesso, è faticoso per chi lo fa, se non avessi quella voglia non ce la farei” ha spiegato ancora.

La bella Caterina tornerà sul piccolo schermo già a partire dall’8 settembre, ma la nuova edizione de La volta buona porterà con sé qualche novità, inclusi un parterre di inviati più nutrito e un maggior numero di one to one. Insomma, non rimane che attendere.