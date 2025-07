Caterina Balivo su La volta buona: “Faticoso ma sono contenta”. Novità in vista per settembre

IPA Caterina Balivo a La volta buona

Caterina Balivo è soddisfatta del suo lavoro. Dopo un esordio tutt’altro che semplice, il suo programma La volta buona è riuscito ad ingranare nel primo pomeriggio di Rai 1. E così è stato riconfermato dalla tv di Stato per il terzo anno consecutivo. Anche se la conduttrice ha intenzione di sperimentare e apportare qualche significativa novità nella prossima edizione.

Il bilancio di Caterina Balivo

Caterina Balivo è orgogliosa de La volta buona. Anche se preferisce definirlo più un people show che un talk show perché “i personaggi, le persone, sono i veri protagonisti del nostro programma in cui, più che commentare la cronaca, cerchiamo ogni giorno di far raccontare agli ospiti le loro esperienze in base al tema che trattiamo”, ha spiegato a Il Tempo.

“Siamo molto contenti del successo, sono ore nel pomeriggio molto importanti ma anche molto difficili per il nostro che è un programma che si accende come ultimo rispetto agli altri”, ha aggiunto.

La Balivo non ha però nascosto che ci sono stati anche momenti difficili “ma io sono una che non si tira mai indietro e poi penso che se sei pronta ad affrontare qualcosa in maniera seria e coscienziosa poi i risultati arrivano sempre”.

Caterina ha rivelato di essere ancora oggi una donna combattiva e determinata, com’era agli inizi della sua carriera intrapresa ormai venti anni fa. Ha infatti iniziato a lavorare da giovanissima dopo i primi concorsi di bellezza.

“Mi sento sempre al punto di partenza – ha ammesso – e questa cosa mi dà la grinta per affrontare una trasmissione quotidiana con entusiasmo. Un programma quotidiano come questo, confesso, è faticoso per chi lo fa, se non avessi quella voglia non ce la farei”.

Tra i momenti più complicati della stagione appena conclusa de La volta buona c’è sicuramente l’intervista a Stefania Corona, la moglie di Alvaro Vitali, avvenuta a poche ore dalla scomparsa dell’attore.

“La sua scomparsa è stata davvero un qualcosa di inatteso, mi è dispiaciuto molto. Quando la sua ex moglie da noi ha cominciato a parlare di alcune cose del loro rapporto, la stoppai, visto che lui non c’era e non potevamo dargli diritto di replica”, ha ricordato Caterina, mettendo così a tacere certe malelingue.

Novità a La volta buona

Ora Caterina Balivo si gode qualche giorno di relax con la sua famiglia – ancora una volta ha scelto la splendida isola di Capri, dove è praticamente di casa – ma la sua testa è già alla prossima edizione de La volta buona, che tornerà in onda su Rai 1 il prossimo 8 settembre.

L’intenzione della presentatrice è quella di apportare delle piccole modifiche al format per renderlo più dinamico ma soprattutto più vicino alla gente. Insomma, un people show a tutti gli effetti.

“Avremo sicuramente un parterre di inviati più nutrito, ci piace uscire dallo studio perché il nostro, torno a dire, è un people show e sicuramente più inviati aiuteranno. Così come vorrei poter fare dei one to one anche con più persone che hanno costruito qualcosa al di là della loro popolarità”.