Caterina Balivo, vacanze in alta quota sulle Dolomiti: il pigiama set diventa glam nella natura

Caterina Balivo sa sempre come stupire, e quest’estate lo fa con una scelta fuori dal coro: niente mare, ma aria pura e panorami mozzafiato delle Dolomiti. Tra prati verdi e montagne che si tingono di rosa al tramonto, la conduttrice trasforma il relax in un esercizio di stile, sfoggiando un pigiama set rosa cipria che diventa simbolo di un’eleganza rilassata e senza sforzo.

Caterina Balivo, il look vacanziero in montagna

Questa volta Caterina Balivo ha scelto di sorprendere. Niente mare, niente tramonti in spiaggia o pose in costumi scintillanti: l’estate 2025 della conduttrice è tutta immersa nel verde e nell’aria frizzante delle Dolomiti. Un cambio di scenario che ha colpito i fan, ma che racconta bene la voglia di rallentare, respirare a pieni polmoni e trovare bellezza anche nella semplicità. Soprattutto quando semplicità e stile riescono a fondersi in un unico scatto Instagram.

E il look? Altro che scarponcini e pile: per i suoi momenti di relax in alta quota, Caterina ha optato per un pigiama set rosa cipria con motivo paisley tono su tono, in tessuto satinato leggero. Un completo morbido, con camicia a maniche lunghe e pantaloni ampi, che su di lei diventa un inno al pajama dressing più chic.

Piedi nudi sull’erba, viso rilassato e un libro tra le mani: l’immagine perfetta di chi sa portare il glamour ovunque, anche seduta sotto un albero in montagna. In altre foto, lo stesso completo si sposta dal prato alla tavola di un ristorante stellato, dimostrando la versatilità del capo.

Dolomiti d’estate: la scelta (stilosa) di Caterina Balivo

Mentre molti volti noti della TV si dividono tra yacht e resort sul mare, Caterina Balivo ha puntato verso nord, scegliendo le Dolomiti per le sue vacanze. Non solo una destinazione spettacolare, patrimonio UNESCO, ma anche un luogo che in estate regala colori, profumi e temperature ideali per sfuggire alla calura cittadina.

Qui, la conduttrice si è mostrata in una versione più autentica e giocosa: in una delle foto corre scalza sul prato, lasciando che la camicia del pigiama si muova leggera al vento; in un’altra, seduta all’ombra, si concede un momento di lettura, con lo sguardo assorto e la luce che filtra tra le foglie.

Il carosello Instagram non racconta solo la tranquillità delle giornate in quota, ma anche esperienze di gusto. In uno scatto, Caterina posa sorridente tra due uomini: a sinistra, lo chef Norbert Niederkofler, simbolo dell’eccellenza gastronomica internazionale; a destra, il marito Guido Maria Brera, con cui condivide queste vacanze rigeneranti. Sul tavolo, piatti curati e bicchieri pronti per un brindisi, sotto una luce calda che avvolge la scena.

Dettagli che raccontano una storia

Tra le immagini più curiose, anche una parete rustica decorata con due foto di Caterina in abiti da sera color bordeaux, immerse in una vasca da bagno e avvolte in un’atmosfera sensuale. Un contrasto voluto: dalla femminilità glamour in stile red carpet alla quotidianità spensierata del pigiama set in montagna.

Il risultato è un racconto visivo che intreccia natura, amore, buon cibo e moda. Le Dolomiti diventano lo sfondo perfetto per un guardaroba che spazia dal loungewear sofisticato all’outfit da cena gourmet, sempre con la stessa cifra stilistica: un’eleganza che non ha bisogno di artifici, perché nasce dalla sicurezza di sé