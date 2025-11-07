“Chi ti fa il botox? Dacci info”, la risposta di Aurora Ramazzotti è una lezione di stile

Appassionata di marketing e comunicazione, li ha trasformati in lavoro e si divide tra la professione di social media strategist, scrittrice e content editor.

IPA Aurora Ramazzotti

Aurora Ramazzotti è nel pieno di una nuova entusiasmante fase della sua vita: mamma, conduttrice, influencer ironica e sempre più consapevole di sé, la figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti sembra districarsi alla perfezione tra i mille impegni. Da sempre portavoce di una bellezza genuina e non filtrata, Aurora continua a raccontarsi sui social con quella spontaneità che l’ha resa una delle voci più autentiche della sua generazione. Negli ultimi giorni però il web si è acceso su un dettaglio in particolare ovvero il suo viso, visibilmente cambiato. C’è chi ha subito pensato a ritocchini e filler, e chi invece ha pensato fosse magari merito del make up o, più semplicemente, di una normale evoluzione fisica.

La verità, come sempre, l’ha rivelata la stessa Aurora in una divertente stories pubblicata su Instagram.

Aurora Ramazzotti, la risposta ad una fan sull’uso del botox

Non solo mamma, non solo influencer: Aurora Ramazzotti prosegue la sua strada del mondo dello spettacolo e, al momento, è impegnatissima con The Traitors, il reality con Alessia Marcuzzi in onda su Prime Video che sta riscuotendo un enorme successo. E se in passato la giovane è finita sotto i riflettori per via dei confronti con mamma Michelle Hunziker e per i commenti degli haters, adesso sembra che a tenere banco sia un nuovo aspetto di Aurora: il suo presunto ricorso al botox.

Dopo la maternità, Aurora infatti sembra apparire più bella e luminosa che mai ed è proprio questo glow up ad essere finito sotto il fuoco incrociato del popolo del web che ha subito pensato fosse merito di presunti ritocchini estetici.

Tutto è partito dalle recenti apparizioni pubbliche e dagli scatti condivisi online, dove il volto di Aurora è apparso leggermente diverso: zigomi più pieni, labbra più definite, lineamenti che sembrano addolciti ma al tempo stesso più scolpiti. E il web, si sa, non perdona, e sembra stare sempre lì pronto a pesare e analizzare ogni minimo cambiamento.

Nel giro di poche ore sono arrivati i commenti: chi l’ha accusata di essere “irriconoscibile”, chi ha gridato al filler, chi invece ha difeso la sua scelta, ricordando che cambiare non è un crimine. Ma la verità come sempre non è quella che sembra e a togliere ogni dubbio sul ricorso ad aiutini estetici e la stessa figlia di Michelle Hunziker che ha risposto ad una fan sui social.

“Ma chi ti ha fatto il botox?” ha infatti commentato una follower che segue e apprezza Aurora, proseguendo con un “Dacci info” a far capire come il cambiamento estetico della giovane sia stato molto apprezzato. Ma la figlia di Eros Ramazzotti ha risposto con la consueta ironia:

“Ahahahah, lo prendo come un enorme complimento! Mai fatto niente, neanche mezza punturina o trattamento medico estetico. Non sono contraria (anzi), ma mi fa un po’ paura iniettarmi cose… prometto che se mai farò qualcosa i won’t gatekeep” ha risposto pubblicando poi la storia sul suo profilo Instagram.

Aurora Ramazzotti e la straordinaria genetica di mamma Michelle Hunziker

Aurora dunque, con la sua ironia disarmante, ha risposto a chi ha pensato avesse fatto ricorso alla chirurgia e, anzichè far finta di nulla e glissare sull’insinuazione, ha risposto con stile ed eleganza, senza dimenticare la consueta ironia che l’ha fatta sempre molto apprezzare.

Anzi, ha fatto di più, ha commentato facendo anche un riferimento a mamma Michelle, sottolineandone l’incredibile capacità di rimanere sempre giovane e super bella, e alla nonna Ineke: “Cercherò di rimanere naturale il più a lungo possibile, sperando di avere i geni della Hunzi” ha scherzato infatti Aurora.

Insomma ancora una volta la giovane non si è tirata indietro e, come sempre, si esposta con sincerità. D’altronde il marchio di fabbrica di Aurora è proprio la spontaneità, visto che da sempre racconta se stessa senza filtri passando dalle insicurezze adolescenziali alle difficoltà di essere “figlia di” e anche stavolta ha mantenuto lo stesso approccio diretto.

“Non è un problema migliorarsi, l’importante è farlo per se stessi”, aveva già detto in passato, sottolineando come la bellezza sia un terreno personale, non un campo di giudizio collettivo.

