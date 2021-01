Amici 2021, il meglio e il peggio dall’11 al 16 gennaio

editato in: da

Settimana intensa e ricca di colpi di scena nella scuola di Amici 2021: prove difficili da sostenere, discussioni accese e una gara a sorpresa scuotono gli equilibri in casetta.

Amici 2021, lo scontro tra SanGiovanni e Zerbi

Nella puntata dell’11 gennaio, il prof Zerbi chiede a SanGiovanni di fargli ascoltare la cover Like a Prayer. Rudy non è per niente soddisfatto dell’esibizione del cantante: il suo allievo avrebbe dovuto inserire i cori nel brano e non l’ha fatto. SanGiovanni replica dicendo che la produzione non lo ha messo in condizione di registrare i cori. Il prof interpella Mamo della produzione, il quale afferma che lo studente ha avuto a disposizione tutti gli strumenti per completare il compito assegnatogli.

Zerbi, molto deluso, ritiene che l’alunno si è dimostrato irresponsabile, non occupandosi del suo pezzo dall’inizio alla fine e decide di non riconfermargli la maglia. SanGiovanni risponde seccato e, terminato lo scontro con il suo prof, si ritira in spogliatoio, preso dallo sconforto. Maria parla in diffusione con il cantante e gli dice che probabilmente c’è stata un’incomprensione tra lui e la produzione. Successivamente l’allievo ha un incontro chiarificatore con Mamo che gli ribadisce che gli impegni presi vanno rispettati.

Nella puntata del 13 gennaio, Zerbi fa recapitare a SanGiovanni un “pacco sorpresa” che contiene la sua felpa; l’insegnante ritiene che il giovane cantante abbia appreso la lezione e che non ripeterà in futuro l’errore commesso.

Amici 2021, la difficile prova di Rosa

La maestra Celentano chiede alla new entry Alessandro e a Rosa, l’esecuzione di un passo a due, The Phoenix. Per la ballerina è una prova particolarmente difficile perché non ha una formazione classica. Nella puntata del 14 gennaio, la prof si reca in sala prove per verificare come i due allievi stanno affrontando le prove, anche se la performance finale sarà giudicata da Lorella Cuccarini.

La Celentano non approva come Rosa è pettinata e vestita e la fa cambiare più volte; l’insegnante corregge con enfasi la ballerina sui singoli movimenti, sulla dinamica e sulla tecnica. La ragazza viene messa a dura prova ed ha una forte reazione emotiva. Subito dopo si confronta con la Cuccarini che la incoraggia a fare del suo meglio.

Nei giorni successivi, le lezioni continuano ma la Celentano ritiene che Rosa sia un disastro. Nella puntata del 15 gennaio, Elena d’Amario, interpellata da Lorella, decide di supervisionare le prove. La prof Alessandra continua a lamentarsi della performance della ballerina. A quel punto interviene Elena ed ha inizio un’accesa discussione tra lei e la maestra.

La D’Amario fa notare all’insegnante che Rosa ha bisogno di tempo per processare le correzioni e che non può farlo se la prof continua ad urlarle contro. La discussione si protrae per molto tempo fino a che la Celentano manda via in malo modo Elena dalla sala prove e continua a lavorare.

La situazione non migliora; a fine lezione Rosa si sfoga piangendo. Nel frattempo, la Cuccarini comunica alla produzione che, stando a quanto riferitole da Elena, la coreografia non è pronta e non può essere presa in considerazione per la puntata di sabato.

Amici 2021, questioni di cuore in casetta

La tenera storia d’amore tra SanGiovanni e Giulia procede a gonfie e vele; quest’ultima, in occasione del diciottesimo compleanno del ragazzo chiede un aiuto alla produzione per organizzare una piccola festicciola a sorpresa. La ballerina conduce il cantante nella stanza addobbata, gli consegna un pelouche che indossa un cappellino rosa come il suo e lo incoraggia ad esprimere un desiderio mentre spegne le candeline sulla torta. Dopo qualche momento romantico tra i due innamorati, arrivano tutti i compagni per continuare i festeggiamenti.

Dall’inizio della scuola, Martina e AkaSeven hanno trovato un feeling speciale, anche se il carattere spigoloso della ragazza non è ben tollerato dal resto degli allievi. Per la ballerina sono giorni particolarmente difficili: Veronica Peparini le ha fatto recapitare una busta rossa. La maestra ha provinato una ragazza, Erika, che le sembra una studente più matura di lei. Martina guarda il video della sua sfidante e si lascia prendere dallo sconforto, soprattutto perché, nella lettera, l’insegnante l’ha definita “una bambina agli inizi”.

Questa situazione di tensione, inevitabilmente, influenza il suo rapporto con AkaSeven: Martina è scostante e nervosa e preferisce trascorrere il tempo con il nuovo arrivato Alessandro piuttosto che col suo ragazzo. Il cantante è deluso dall’atteggiamento della ballerina nei suoi confronti e i suoi amici temono che le questioni sentimentali possano distrarlo dai suoi obiettivi nella scuola.

Amici 2021, la gara dei cantanti

Nella puntata del 15 gennaio, Maria comunica ai ragazzi in casetta che avrà luogo una gara tra i cantanti. Gli allievi potranno far ascoltare i loro inediti tramite una diretta Instagram e, in base al numero delle visualizzazioni, verrà stilata una classifica. Chi si posizionerà ultimo non avrà la possibilità di cantare il suo pezzo nella puntata di sabato e di far uscire l’inedito sulle piattaforme. Le posizioni sono 9 perché è stata esclusa la nuova cantante, Ibla.

Dopo la diretta, gli studenti si radunano tutti davanti al monitor per visionare la classifica guidati dalla De Filippi. SanGiovanni, Deddy e AkaSeven conquistano i primi tre posti. Seguono Arianna, Enula, Raffaele, Evandro.

Mentre gli ultimi due classificati, Esa e Leonardo, aspettano il responso finale, Maria parla con quest’ultimo che si è isolato dal resto del gruppo in giardino. Il ragazzo è deluso da se stesso ma la De Filippi lo invita a dare alla classifica il giusto peso. Dopo una pausa carica di tensione, Maria svela il nome dell‘ultimo classificato: Leonardo.

Amici 2021, la puntata di sabato 16 gennaio

Maria lancia una gara canora tra i cantanti che si esibiranno con i loro inediti (escluso Leonardo); il televoto decreterà la classifica degli 8 studenti. Coloro che si posizioneranno negli ultimi due posti non potranno pubblicare il proprio inedito sulle piattaforme. Il televoto si chiude con questo risultato: 1. SanGiovanni con Lady, 2. Deddy con Parole a caso, 3. Esa con Dimmi, 4. Raffaele con Il sole alle finestre, 5.AkaSeven con Yellow, 6. Enula con Auricolari, 7. Evandro con Guacamole, 8. Arianna con L’amore davvero.

Rosa si esibisce per la riconferma della felpa; la Cuccarini discute con la Celentano per il trattamento che ha riservato alla sua allieva, ai limiti del bullismo, e per lo scontro avvenuto con Elena D’Amario. Lorella ritiene che Alessandra le abbia mancato di rispetto, mandando via Elena. Quest’ultima interviene riaccendendo la discussione con la maestra, la quale ha trovato inopportuno e arrogante il suo intervento in sala prove. Maria cerca di fare da paciere, spiegando che, spesso , all’esterno i modi della Celentano appaiono discutibili e incomprensibili. La Cuccarini ribadisce più volte che, in ogni caso, da ora in poi sarà lei a seguire le lezioni di Rosa.

Per la prima volta insieme sul palco di Amici, Emma Marrone e Alessandra Amoroso emozionano il pubblico con il loro singolo Pezzo di cuore. Un gradito ritorno per tutti i fan del talent show che ha portato tanta fortuna alle due cantanti.

Il ballerino Tommaso danza sulle note Heart of glass, riguadagnandosi il banco. Il ragazzo ci tiene a dire che le prove della Celentano, anche se dure, lo hanno aiutato a crescere professionalmente. In chiusura, Giulia si lancia in un passo a due con Samuele e, anche lei, riconferma la maglia.