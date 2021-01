Amici 2021, lite tra Alessandra Celentano e Elena D’Amario (per difendere Rosa)

editato in: da

Finalmente Amici 2021 sta entrando nel vivo: settimana dopo settimana, si avvicina il momento in cui i ragazzi dovranno affrontare la sfida più difficile, quella per entrare nella fase serale. Ed è per questo che la tensione aumenta, sia tra gli allievi che tra i professori. Stavolta, è Alessandra Celentano ad aver alzato i toni contro Elena D’Amario.

Tutto è accaduto in sala prove, mentre Rosa Di Grazia stava apportando qualche modifica alla sua coreografia. La Celentano è stata durissima con lei, sin dal primo istante: dopo averla ripresa per l’abbigliamento e l’acconciatura, considerati inadeguati, l’ha fatta lavorare per oltre un’ora e mezzo dandole molte correzioni da effettuare. Il tutto sotto gli occhi di un’ospite, Elena D’Amario. La ballerina professionista è entrata a pochi minuti dall’inizio delle prove, chiedendo di poter assistere in modo da riportare le ultime novità a Lorella Cuccarini – che, lo ricordiamo, è assente a causa della positività al Coronavirus.

Vedendo lo sconforto di Rosa, che all’ennesimo rimprovero aveva le lacrime agli occhi per la delusione cocente, Elena ha cercato di allentare la tensione: “Il suo corpo sta reagendo diversamente ad un lavoro nuovo per lei”. Ma la professoressa si è subito scaldata, alzando i toni: “Non sei qua per fare l’avvocato difensore. Non te lo permetto, sei venuta qua per vedere, stai al tuo posto che al resto ci penso io. Lascia perdere altrimenti ti faccio uscire”.

Poi, rivolgendosi a Rosa, ha utilizzato termini piuttosto pesanti: “Il problema è che lei fisicamente ha degli handicap”. La giovane ballerina, sentendosi punta sul vivo, ha cercato di replicare e far valere le sue ragioni. Quindi ha espresso il suo punto di vista: “Questo è un accanimento, io sto lavorando. Perché ha messo alla prova solo me?”. La Celentano non ha voluto sentire spiegazioni, continuando imperterrita a riprendere Rosa per le mancate correzioni e, dall’altro lato, “strigliando” la D’Amario per la sua insistenza.

Elena, in effetti, non si è mai arresa e, cercando di difendere la giovane allieva, ha proseguito con molta delicatezza nella sua spiegazione: “Io ho solo detto che per lei è un lavoro nuovo. La conosco, lavoro con lei 8 ore al giorno”. A quel punto, Alessandra le ha chiesto di andarsene. “Mi sta cacciando, maestra?” – ha replicato stupita la D’Amario – “Non credo che sia costruttivo questo suo atteggiamento. Mi sono permessa di supportarla solamente perché conosco Rosa”. Alla fine, la Celentano non ha permesso ai ragazzi di tornare ad esibirsi prima che la ballerina professionista avesse lasciato la sala.

Uno scontro davvero difficile da digerire, soprattutto per Rosa. L’allieva si è infatti agitata nel sentire i toni sempre più alti della discussione tra la sua professoressa ed Elena, eppure ce l’ha messa tutta per riprendere le prove da dove le aveva interrotte. Tuttavia, al termine dell’esibizione Alessandra Celentano non si è potuta ritenere affatto soddisfatta. A quanto pare, per Rosa saranno giorni davvero complicati.