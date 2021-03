Amici 2021, il Serale: è già toto-scommesse su chi vincerà

editato in: da

Amici 2021, i ballerini e i cantanti ammessi al Serale

Torna il Serale di Amici sabato 20 marzo 2021 su Canale Cinque. La ventesima edizione serale del talent condotto da Maria De Filippi si svolge in 9 puntate e, salvo imprevisti, la finale va in onda il 15 maggio.

Dunque, 9 appuntamenti in cui le tre squadre miste di ballerini e cantanti, guidate da Zerbi-Celentano, Arisa-Cuccarini, Pettinelli-Peparini, avranno modo di sfidarsi e di dimostrare il loro valore.

Tra anticipazioni e indiscrezioni, il Serale di Amici deve ancora entrare nel vivo ma impazzano già le scommesse su chi sarà il vincitore del 2021. I ragazzi che si contenderanno il podio sono in tutto 13: Aka7even, Deddy, Tancredi, Gaia, Sangiovanni, Enula (cantanti) e Alessandro, Giulia, Tommaso, Martina, Samuele, Rosa e Serena (ballerini).

Negli anni molto spesso a trionfare sono stati i cantanti. Secondo gli esperti di Libero Gioco, Sangiovanni ed Enula sono i favoriti dell’edizione 2021 di Amici, ma hanno buone possibilità di trionfare anche Giulia, Deddy e Samuele.

Stando sempre ai pronostici di LiberoGioco, in fondo alla classifica si trovano Alessandro, Serena e Gaia, seguiti da Tancredi e Leonardo. D’altro canto, ci sono 9 puntante per migliorare e dimostrare quanto valgono.

Gli allievi che hanno conquistato il serale sono dunque agguerriti e pronti ad essere valutati da una giuria esterna, che secondo le ultime indiscrezioni, sarebbe composta da due grandi ex di Amici, Stefano De Martino e Stash dei the Colors (entrambi tornati a lavorare con Maria De Filippi in veste di maestri e professionisti rispettivamente della danza e della musica). Mentre il terzo nome sarebbe Emanuele Filiberto di Savoia. Una scelta inaspettata anche se il principe ha già lavorato in tv in diverse occasioni, partecipando a programmi come Quelli che il calcio, Il ballo delle debuttanti e perfino a un’edizione di Ballando con le stelle in veste di danzatore. Lo abbiamo visto anche all’Isola dei Famosi, Tale e Quale Show e ha anche partecipato al Festival di Sanremo.