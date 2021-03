Amici di Maria De Filippi 2021: spoiler sulla giuria del serale

editato in: da

Amici 2021, i ballerini e i cantanti ammessi al Serale

Ormai manca davvero pochissimo alla prima puntata serale di Amici 2021 – che va in onda sabato 20 marzo – e i fan sono letteralmente in fibrillazione. E come dargli torto, del resto? Dopo l’annuncio ufficiale di Maria De Filippi sulle novità per gli allievi e le anticipazioni sui primi ospiti e giudici, sono emerse altre “chicche” che stanno facendo molto discutere sui social, dove il talent è seguitissimo.

Il super-spoiler arriva dalle pagine di Tv Blog, che ha confermato innanzi tutto i rumors su un graditissimo (e sperato) ritorno negli studi di Amici di Maria De Filippi. Stando alle anticipazioni la giuria esterna sarà composta da tre personaggi maschili, fra i quali spicca Stefano De Martino. Il ballerino ed ex marito di Belen Rodriguez, acclamato conduttore di Stasera Tutto è Possibile su Rai 2, a quanto pare si prepara a tornare laddove tutto è iniziato.

Ma le sorprese per i fan del talent show non finiscono qui. Se Stefano De Martino torna nella sua “casa” televisiva dopo avervi partecipato nel 2009 (era la nona edizione), a calcare di nuovo il palco di Amici, secondo le anticipazioni di Tv Blog, sarà anche Stash, il frontman dei The Kolors. Il cantante ha vinto l’edizione 2015 del talent insieme alla sua band, poi è tornato ad Amici in veste di insegnante di canto al fianco di Rudy Zerbi e Anna Pettinelli. In questa nuova veste di giudice di sicuro darà ai fan tante soddisfazioni.

Dopo due vecchie conoscenze di Amici, Maria De Filippi a quanto pare ha deciso di sorprendere tutti con un vero colpo da maestro. Il terzo membro della giuria è un nome conosciuto al grande pubblico ma davvero inaspettato: a completare la rosa dei giudici esterni sarebbe Emanuele Filiberto Di Savoia. Il nome ha fatto il giro dei social in men che non si dica, scatenando le reazioni dei fan del talent.

Emanuele Filiberto di Savoia, che ultimamente è tornato sulle pagine dei giornali per via di alcune affermazioni inerenti alla sua famiglia (di ex re), sarebbe una vera novità come giudice ad Amici 2021. Il principe (almeno sulla carta) ha già lavorato in tv in diverse occasioni, partecipando a programmi come Quelli che il calcio, Il ballo delle debuttanti e perfino a un’edizione di Ballando con le stelle in veste di danzatore. Lo abbiamo visto anche all’Isola dei Famosi, Tale e Quale Show e nel frattempo ha avuto anche il tempo di partecipare a un Festival di Sanremo.

Il principe ha avuto modo di conoscere da vicino il mondo di Amici nell’edizione 2019 di Amici Celebrities, dove tra l’altro è arrivato in semifinale. Che Maria De Filippi ci abbia visto lungo?