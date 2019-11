Chi è Alessandro Nasi, il compagno di Alena Seredova

editato in: da

Si chiama Alessandro Nasi l’uomo che ha regalato nuovamente il sorriso ad Alena Seredova dopo l’addio a Gigi Buffon. Il manager e la modella sono legati da diversi anni e con il tempo Nasi è riuscito a costruire un ottimo rapporto con David Lee e Louis Thomas, i figli nati dal matrimonio di Alena con il portiere della Juventus.

A unire la Seredova e Alessandro è stata proprio la passione per il calcio, ma anche la voglia di vivere una relazione lontano dai riflettori e dai gossip. Classe 1974, Nasi è nato a Torino, ma è cresciuto a New York, negli Stati Uniti. Arriva da una famiglia molto famosa e potente, quella degli Agnelli, ed è il cugino di John e Lapo Elkann.

In America ha studiato per diventare un top manager, ma è tornato a vivere in Piemonte per amore di Alena Seredova. Oggi è il vicepresidente di Exor, una holding finanziaria che è controllata dagli eredi della famiglia Agnelli. Riservato e molto discreto Alessandro ha conquistato il cuore della showgirl grazie al suo fascino, tornando a farla sorridere dopo un periodo doloroso e turbolento.

“Si è preso una donna con due figli – ha detto la Seredova parlando del compagno a Vieni da Me -, fragile, arrabbiata con tutti gli uomini e ha avuto la pazienza di farla rifiorire. Sì, sono stata una donna fragile e senza fiducia”. La coppia è legata da molto tempo, ma per ora le nozze sembrano ancora lontane, anche se Alena non ha escluso nulla nel corso di un’intervista. “Un matrimonio con lui? – ha detto a Caterina Balivo -. Penso che prima o poi quel momento arriverà. Lui non si è mai sposato”.

Oggi Alena è felice accanto ad Alessandro Nasi, mentre Gigi Buffon è legato a Ilaria D’Amico da cui ha avuto un figlio. “Tutto quello che non ti uccide, ti fortifica – ha confessato lei -. Dopo sono diventata una persona migliore. Certe cose non mi interessano più. Tra l’altro sono stata fortunata. Quando si chiude una porta non sempre arriva l’uomo della tua vita. Oggi abbiamo una famiglia equilibrata”.