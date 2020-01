Alena Seredova è incinta: primo figlio con Alessandro Nasi: foto del pancione

editato in: da

Alena Seredova incinta di Alessandro Nasi

Alena Seredova, classe 1978, è incinta del primo figlio con Alessandro Nasi che ha conquistato il cuore della modella dopo la fine del matrimonio con Gigi Buffon.

Ad annunciare la gravidanza è la stessa Seredova che ha pubblicato delle foto sul suo profilo Instagram che mostra il pancione della dolce attesa mentre le sue mani formano un cuore e quelle di lui l’abbracciano. A commento scrive: “Noi.Tu. Quando l’amore regala la vita.❤️Per sempre”.

Fan e amici vip si precipitano a fare le congratulazioni alla coppia. Laura Torrisi, Federica Fontana, Justine Mattera, Elena Barolo, Arianna Mihajlovic, solo per citarne alcuni, condividono la felicità dei quasi neo-genitori, insieme alle migliaia di follower.

Alena e Alessandro stanno insieme dal 2015. Vivono a Torino e sono sempre stati molto attenti a difendere la loro privacy. Dunque, per Louis Thomas, e David Lee, i figli che la Seredova ha avuto da Gigi Buffon, avranno presto un altro fratellino o sorellina che arriverà dopo il piccolo Leopoldo Mattia, il bimbo avuto dal portiere della Juve con Ilaria D’Amico.

In un’intervista la Seredova ha così descritto l’amore per Nasi che le ha fatto ritrovare la serenità dopo la difficile separazione da Buffon: “Per me è stato come tornare a casa dopo tanto tempo. È stato sorprendente e meraviglioso, un dono che la vita mi ha fatto”.

Alena oggi ha trovato l’equilibrio anche col suo ex. A Caterina Balivo lo scorso novembre raccontò: “A casa oggi ho ancora le foto, sarò strana, ma il passato uno può anche rinnegarlo se non ci sono i figli, ma quando ci sono loro è ridicolo farlo. Quando eravamo in difficoltà sono stata me stessa, ho pensato ai ragazzi e sono stata meno impulsiva del passato”. Allora parlò anche delle gravidanze di Lous e David, forse perché già pensava a un altro bebè.