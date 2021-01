editato in: da

Alena Seredova mamma: foto dolcissime su Instagram

Su Instagram, Alena Seredova risponde alle domande su Ilaria D’Amico e sul loro rapporto. L’ex moglie di Gigi Buffon ha dimostrato ancora una volta di essere una persona diretta e molto sincera. La modella non si è sottratta ai quesiti scomodi di alcuni follower che hanno chiesto informazioni riguardo il legame con Ilaria D’Amico.

Era il 2014 quando la Seredova, all’epoca sposata con Buffon e mamma dei suoi due figli, scoprì dalla radio l’esistenza di una relazione fra la giornalista e il calciatore. Da quel momento la sua esistenza cambiò per sempre, ma Alena riuscì ad affrontare il dolore e i gossip con grande dignità e forza. Oggi la modella è di nuovo felice. Dal 2016 al suo fianco c’è Alessandro Nasi da cui ha avuto la piccola Vivienne Charlotte. Ha superato quanto accaduto anni fa e in molti si chiedono quali siano oggi i suoi rapporti con Ilaria D’Amico.

Su Instagram, la Seredova ha risposto alle domande dei follower in modo molto sincero. “A Natale siamo tutti più buoni, vi siete scambiate gli auguri tu e Ilaria, chiaramente D’Amico?”, ha chiesto un fan e Alena ha prontamente risposto: “Sono buona tutto l’anno, non miglioro a Natale…”. La modella ha poi ricordato il periodo difficile vissuto in passato. “Come si può perdonare dopo tanto dolore? Tu sei stata brava”, ha scritto qualcuno e lei ha replicato: “Penso che il passaggio è molto lungo, per tutti, molto dipende anche dalla compagnia nuova che ti trovi. Ovviamente la delusione rimane”.

La 42enne ha poi parlato del rapporto con Alessandro Nasi e dell’armonia che è riuscito a creare con Louis Thomas e David Lee, i figli nati dall’amore per Gigi Buffon. “Alessandro è dolce e si infuria raramente. Lui è molto paziente – ha confessato -, il dono vero è la pazienza che ha avuto con me […] Sono estremamente fortunata perché sono come il puzzle: entrano perfettamente in sintonia e sono estremamente contenta”.

“Tornassi indietro sceglieresti lo stesso un partner famoso o saresti lontana dal mondo dei vip?”, le è stato poi chiesto in riferimento a Buffon. “Onestamente non penso che importi chi è famoso e chi no – ha replicato Alena -. Ho sempre scelto con il cuore e questo mi portato pure dolore”.