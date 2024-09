Fonte: IPA Silvia Toffanin

Silvia Toffanin è già entrata nel vivo della nuova edizione di Verissimo. Come al solito, un gran numero di ospiti per lei in ogni puntata. Di seguito riportiamo nel dettaglio che tipo di domenica pomeriggio sarà, la sua e degli spettatori, quella del 15 settembre.

Il dolore di Iva Zanicchi

Silvia Toffanin aprirà le porte a una delle persone che più ha trovato spazio negli anni nello studio di Verissimo. Si tratta di Iva Zanicchi. La celebre e amatissima cantante sta fronteggiando un periodo terribile. Il suo cuore è in mille pezzi dopo la morte del suo compagno Fausto Pinna, avvenuta quest’estate.

È scomparso all’età di 74 anni, dopo essere stati l’uno al fianco dell’altra per ben 38 anni. Una vita insieme e un amore che ha sfidato il tempo. Una realtà difficile da accettare, per quanto la malattia, che durava da anni, aveva in qualche modo preparato al peggio.

Per la prima volta Iva Zanicchi aveva parlato del tumore che affliggeva il suo grande amore proprio a Verissimo. Era il 2020 quando diceva: “Durante il primo periodo di lockdown, io e Fausto eravamo chiusi in casa e mi sono accorta che non stava bene. Sono riuscita a farlo ricoverare a Milano, convinta si trattasse di un problema al cuore, invece, si trattava di un tumore serio”. Al tempo gli avevano dato soltanto tre mesi di vita e invece ha resistito per quattro anni.

Le condizioni di Eleonora Giorgi

Altra storia delicata e commovente è quella di Eleonora Giorgi. Amatissima da tutt’Italia, è alle prese con condizioni di salute precarie ormai da tempo. Sono ben dieci mesi che si sta tentando tutto il possibile per salvarle la vita. Si è ritrovata di fianco un compagno di viaggio inatteso e annichilente, un cancro al pancreas.

Di fatto la sua intera famiglia è calata in questo tormento, nella speranza che tutto possa risolversi per il meglio. Suo figlio Paolo Ciavarro ha spiegato come fisicamente si tratti di un tormento: “Lei è una combattente, non molla e continua a darci una grande mano”.

Ha poi ammesso come i due si siano avvicinati enormemente, stretti dal dolore e dalla paura. Hanno avuto modo di confrontarsi su tanti temi, come avviene quando temi che il tempo stia per scadere. Ospite di Verissimo, la Giorgi offrirà gli ultimi aggiornamenti sul suo stato di salute, garantendo come sempre un ottimo esempio per tutti coloro che si trovano nelle stesse condizioni.

Gli altri ospiti di Verissimo

Tanto spazio all’amore nella puntata di Verissimo del 15 settembre. Lo dimostra la presenza di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. Insieme con la padrona di casa, infatti, la coppia avrà modo di rivivere le tantissime emozioni del matrimonio da poco celebrato. Finalmente sposi lo scorso giugno, a coronare una storia d’amore magnifica, che in tanti pensavano fosse soltanto a uso e consumo dei riflettori.

Intervista di famiglia, poi, per Raimondo Todaro, Francesca Tocca e la loro piccola Jasmine. Non mancherò poi un appuntamento per gli appassionati delle serie in onda su Canale 5. Parliamo di My Home My Destiny 2, con Ibrahim Çelikkol in studio, ovvero l’attore che interpreta il personaggio di Mehdi.