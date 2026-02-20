Sanremo 2026, la classifica dei cantanti più cercati online. Vince Arisa

Il Festival di Sanremo 2026 è ormai alle porte e cresce l'attesa per l'ascolto dei brani in gara: ma chi sono gli artisti più cercati? La classifica

IPA Sanremo 2026, meraviglie del Festival: le cantanti in gara all’Ariston

Mancano ormai pochissimi giorni al debutto della 76ª edizione del Festival di Sanremo, in programma dal 24 al 28 febbraio al Teatro Ariston. E mentre le canzoni restano ancora un segreto protetto dietro le quinte e i look sono pronti a scatenare le consuete piogge di commenti social, c’è chi ha già iniziato a vincere la battaglia più importante dell’era moderna: quella dell’attenzione digitale.

A rivelare chi sono i veri “protagonisti dell’attesa” non sono i pronostici della sala stampa, ma i dati analizzati da Casinos.com attraverso l’indice delle ricerche su Google negli ultimi tre mesi. Un quadro chiaro che lascia emergere tutta la curiosità degli italiani che, a quanto pare, hanno già eletto la propria regina: Arisa.

Il dominio di Arisa

Con un indice di 27, Arisa stacca nettamente la concorrenza. La cantante di Magica Favola conferma di essere un personaggio che sa bucare lo schermo ben oltre la performance canora. La sua capacità di cambiare sempre, di raccontarsi senza filtri e – non ultima – una grande voce, la rendono agli occhi degli utenti l’artista più interessante del lotto dei 30 Big di Sanremo 2026.

Alle sue spalle, con un indice di 21, troviamo invece Levante. Ma la vera sorpresa – o forse la conferma più attesa – è il terzo gradino del podio digitale occupato dalla coppia Fedez e Marco Masini. Con un punteggio di 20, il duo più insolito e chiacchierato di questa edizione dimostra che l’unione tra il re dei social e la storia del cantautorato fiorentino è una mossa che ha già centrato l’obiettivo: far parlare di sé prima ancora che parta la prima nota di Male necessario.

Le altre posizioni

Interessante notare come a quota 10 si ritrovino artisti provenienti da galassie musicali opposte: dalla spumeggiante Elettra Lamborghini al pioniere del rap J-Ax, passando per la penna tagliente di Nayt e il pop romantico di Tommaso Paradiso. Quattro profili diversi che però generano lo stesso volume di interesse, segno di un Festival che riesce a intercettare pubblici trasversali.

Nota di curiosità: se da un lato Eddie Brock emerge come potenziale outsider con un solido indice di 7, dall’altro stupiscono i dati di veterani come Dargen D’Amico (1) ed Ermal Meta (3). Nonostante i successi passati, la loro trazione online negli ultimi tre mesi è stata minima, rendendoli, sulla carta, le “scommesse silenziose” di questo Sanremo.

Cosa dicono davvero i numeri

L’analisi è stata condotta utilizzando Google Trends, prendendo in esame le ricerche effettuate in Italia tra novembre 2025 e febbraio 2026. Per i duetti, il valore riportato è la media delle ricerche individuali. È importante sottolineare che questi numeri non indicano il volume assoluto di ricerche, ma l’interesse relativo su una scala da 0 a 100.

Se è vero che Google ci dice chi ha saputo “scaldare” i motori della curiosità, la storia di Sanremo insegna che basta una serata storta o un’interpretazione magistrale per ribaltare ogni classifica. Le variabili sono infatti moltissime e gli artisti in gara molteplici: la diretta può davvero cambiare tutto. L’Ariston resta un giudice imprevedibile, ma Arisa parte con il vento in poppa.

