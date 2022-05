Isola, un naufrago verso il ritiro. E cambia (di nuovo) la programmazione

Isola, le naufraghe regine dell’Honduras: belle, complici e determinate

Manca ancora più di un mese alla fine, ma a L’Isola dei Famosi ormai è tutto sempre più imprevedibile; il reality condotto da Ilary Blasi continua ad essere protagonista di continui cambiamenti, e ancora una volta l’appuntamento serale per la messa in onda è stato modificato. Nel frattempo, però, sembra che un naufrago sia pronto a lasciare l’Isola senza accettare il prolungamento del programma.

Isola, quando va in onda: la nuova programmazione

Una nuova variazione nel palinsesto Mediaset colpisce L’Isola dei Famosi: il reality show condotto da Ilary Blasi è pronto per un prolungamento, come già svelato da tempo; i naufraghi dovranno sopravvivere in Honduras ancora un altro mese, e nel frattempo gli appuntamenti settimanali continuano a cambiare sorte di settimana in settimana. Inizialmente il doppio appuntamento che poi avrebbe dovuto diventare per sempre uno solo, ma alla fine sembra proprio che la Mediaset abbia cambiato ancora una volta idea.

Secondo quanto riportato da Davide Maggio, il reality raddoppia ufficialmente gli appuntamenti in previsione della grande finale, e andrà in onda anche il 27 maggio (oltre che lunedì 23). Proprio il venerdì sera, però, L’Isola andrà a scontrarsi contro un programma attesissimo in Rai; il giorno 27, infatti, darà inizio al Domenica In Show, il nuovo spettacolo in prima serata per festeggiare i trent’anni di Domenica In con Mara Venier. Una sfida difficile, perché la Rai ospiterà molti volti interessanti della televisione italiana, e il successo è già dietro l’angolo. L’Isola, però, non demorde, e la nuova programmazione ne è la prova.

Isola, chi è il naufrago che potrebbe lasciare

La grande finale dell’Isola dei Famosi è prevista per il prossimo 27 giugno; il reality condotto da Ilary Blasi sta seguendo un po’ le orme del Grande Fratello Vip e ha deciso di prolungare la permanenza dei naufraghi sull’Isola. Non è stata una scelta imprevedibile, perché i concorrenti di questa edizione sono amati dal pubblico e sono stati in grado di creare tantissime dinamiche sull’Isola.

Secondo quanto riportato sui social da Deianira Marzano, però, ci sarebbe un concorrente che potrebbe non essere interessato alla lunga permanenza nel programma; si tratterebbe di Alessandro Iannoni, figlio di Carmen di Pietro. Il giovane si è fatto amare dal pubblico per la sua spontaneità e per la sua differenza abissale con la madre.

I naufraghi, venuti a conoscenza del prolungamento, possono decidere liberamente se proseguire o meno il loro percorso sull’Isola; qualora decidessero di voler tornare a casa non dovrebbero pagare alcuna penale, e per il figlio di Carmen sembra essere arrivata l’ora di salutare il reality show. Certo, sarebbe un peccato, perché ha tutte le carte in tavola per arrivare fino in finale, ma sempre secondo la Marzano, la produzione avrebbe già in mente il modo per convincerlo a restare: in Honduras sarebbe arrivato un amico di Alessandro Iannoni, il quale dovrebbe poterlo convincere a firmare il nuovo contratto e a prolungare la sua presenza sull’Isola.

Non sono chiari i motivi per i quali Alessandro vorrebbe abbandonare, ma sicuramente l’esperienza in questo tipo di reality non è facile e ci sono troppi fattori, come la fame e la stanchezza, che potrebbero prevalere su tutto e tutti. Chissà, però, se questo presunto amico riuscirà a convincerlo.