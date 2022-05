Isola dei Famosi: “Ritocchini estetici ai naufraghi”. L’indiscrezione

Isola, le naufraghe regine dell’Honduras: belle, complici e determinate

I naufraghi all’Isola dei Famosi sono davvero privi di ogni comfort come sembra? In teoria sì, ma non secondo un medico chirurgo che nelle ultime ore sul suo profilo TikTok ha puntato il dito contro la produzione e soprattutto contro due naufraghe in particolare: secondo le indiscrezioni, in Honduras girerebbe un chirurgo estetico pronto per i “ritocchini” ai vip.

Isola dei Famosi, l’indiscrezione sui ritocchini

Ad accendere i riflettori su un argomento pungente come quello dei “ritocchini” estetici è stata Dvora Ancona, un medico chirurgo che nel tempo è riuscita ad ottenere un grande seguito sui social, specialmente sul suo profilo TikTok sul quale può contare più di 20 mila follower. Proprio lì, infatti, ha esposto la sua teoria sull’Isola dei Famosi e sul presunto chirurgo presente in Honduras per mettere in sesto ogni tanto i naufraghi.

“Abbiamo capito che qui a L’Isola vanno anche i medici estetici o chirurghi plastici. Qualcuno dei miei colleghi ha accettato di andare; Carmen Di Pietro, ad esempio, è cambiata da una settimana a questa parte. Le vedo gli zigomi più gonfi e soprattutto il botulino appena fatto”, così ha spiegato la dottoressa, specializzata in medicina estetica, nel video pubblicato su TikTok che ha raggiunto centinaia di migliaia di visualizzazioni diventando presto virale.

“Vuol dire che qualcuno passando a L’Isola dei Famosi, come se fosse un posto dietro l’angolo, le ha fatto tutti i trattamenti”, ha continuato Dvora Ancora su Carmen di Pietro, “Lei è stata rifatta una settimana fa, perché prima aveva la faccia diversa. Adesso è tutta rimpolpata. Carmen ha qualcuno che è andato lì e ha rifatto lei e anche degli altri. Non da tre, ma un medico l’ha rifatta da una settimana”. Poi, però, si è scagliata anche contro un’altra naufraga: “Una settimana fa Lory Del Santo era screpolata e magra, mentre adesso è un fiore? Guardate come è riempita in faccia. Anche lei come la Di Pietro e come altri sono stati ripassati a L’Isola. Quindi vuol dire che esattamente una settimana fa qualche medico chirurgo è atterrato sull’isola ed ha rimesso a posto la loro faccia. Ne ho quasi la certezza”, così recita nell’altro video. Un’accusa non da poco, che ha sicuramente creato scalpore.

Ritocchini sull’Isola, qual è la verità

Tutto è partito da video social di una dottoressa che ha deciso di puntare il dito contro la produzione di un reality che, se quanto detto risultasse essere vero, potrebbe perdere un bel po’ di credibilità da parte degli spettatori. “Ne ho quasi la certezza”, ha specificato la dottoressa, dunque non è chiaro se l’ipotesi botox possa essere data per certa o meno, ma ciò che c’è di sicuro è che l’Isola dei Famosi è un reality che piace proprio perché toglie strass e lustrini ai vip e li rende più umani.

Se questa parte di privazione venisse a mancare attraverso delle concessioni “segrete”, come ad esempio quella del “ritocchino”, verrebbe meno il senso del programma in sé, che è fatto di rinunce e di naturalezza. Dopotutto, però, è pur vero che si tratta di un programma televisivo e che i vip potrebbero non voler perdere totalmente alcune loro abitudini, soprattutto estetiche.