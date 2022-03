Isola dei Famosi, sbarca la “naufraga segreta” ed è un’ex di Corona

Isola dei Famosi 2022, il cast ufficiale

L’Isola dei Famosi 2022 si prepara ad accogliere nuovi naufraghi, pronti a unirsi al gruppo già sbarcato in Honduras e alle prese con i primi momenti di tensione (vedi la coppia Zequila-Floriana). Il reality condotto da Ilary Blasi sta catalizzando l’attenzione del pubblico, come ci aspettavamo, grazie alla scelta di personaggi che sicuramente ci regaleranno grandi soddisfazioni e di due opinionisti, Vladimir Luxuria e Nicola Savino, pungenti quanto basta per aggiungere un po’ di pepe in studio. Come rivelato dal settimanale Chi, sembra ormai ufficiale l’ingresso di una donna “segreta” bellissima e che in passato ha avuto una storia con Fabrizio Corona: si tratta di Patrizia Bonetti.

Isola dei Famosi, chi è la nuova naufraga Patrizia Bonetti

“Web influencer e modella italo-cubana. 26 anni, ha già fatto un reality, il Grande Fratello. Due ex? Ricucci e Corona”, scrive Alfonso Signorini nelle Pillole di Gossip del suo settimanale. Aveva già anticipato l’ingresso di due “sexy girl della tv italiana che faranno perdere la testa ai telespettatori” e una di queste – sembra ormai certo – è Patrizia Bonetti.

Il suo nome vi ricorda qualcosa? Patrizia Bonetti è una bellissima mora che abbiamo conosciuto meglio al Grande Fratello 15, nel 2018, anche se più volte era stata presente nelle pagine di gossip. Classe 1996, nata a L’Avana e trasferitasi a Roma sin da giovanissima per lavorare come modella, la bella Patrizia con le sue curve mozzafiato e i lunghi capelli neri ha conquistato il cuore di tanti uomini influenti. Tra questi l’imprenditore bolognese Gianluca Vacchi e l’immobiliarista Stefano Ricucci (ex marito di Anna Falchi).

Si è parlato anche di un flirt con Claudio D’Alessio (figlio di Gigi), ma sicuramente quello che ha lasciato ancor di più il segno è stato il flirt con Fabrizio Corona. Stando ai rumors del tempo, proprio la Bonetti sarebbe stata la causa della rottura tra il “re dei paparazzi” e l’allora fidanzata, Zoe Cristofoli.

Tante ospitate da Barbara D’Urso a Pomeriggio Cinque in veste di opinionista, il lavoro in passerella e un profilo Instagram da centinaia di migliaia di follower. L’ingresso di Patrizia Bonetti all’Isola dei Famosi 2022 sarebbe un bel colpo per il reality, che si arricchirebbe di un’altra bellezza latina con un bel caratterino.

Patrizia Bonetti, l’aggressione subita con Aida Yespica

Se è vero che di Patrizia Bonetti si è molto parlato in passato per via delle love story con volti noti dello spettacolo e dell’imprenditoria, d’altra parte c’è un episodio che ha segnato profondamente la modella e che i più attenti sicuramente ricorderanno.

Nel 2019, come rivelato in prima battuta dallo stesso Fabrizio Corona nel suo magazine, la Bonetti ha subito una brutale aggressione mentre si trovava in compagnia dell’amica Aida Yespica. Dapprima il ricovero in ospedale, poi un vero e proprio stress post-traumatico. “Le donne erano armate di caschi e si sono buttate senza pietà contro l’ex gieffina – scriveva Corona nel magazine -. L’hanno circondata e le hanno tirato ripetuti colpi con estrema violenza. Patrizia ha cercato di difendersi nonostante la netta minoranza. Mentre l’amica Aida ha provato a intervenire cercando disperatamente aiuto dai passanti li in zona e chiamando le Forze dell’Ordine”.

Profondamente scossa, Patrizia Bonetti era stata ospite di Barbara D’Urso a Pomeriggio Cinque per aggiungere dettagli su quanto accaduto e in quell’occasione aveva rivelato che le donne le avevano strappato i capelli, mentre alcuni uomini lì presenti non avevano alzato un dito per accorrere in loro difesa.

Isola dei Famosi, lo “spoiler” su Patrizia Bonetti

Il settimanale Chi ha colto la palla al balzo per confermare la partecipazione di Patrizia Bonetti all’Isola dei Famosi 2022. Una bella news di certo, se non fosse che poco prima dell’inizio del reality la produzione aveva già “spoilerato” la presenza della modella e influencer nel cast.

Quando sono stati rivelati i nomi dei concorrenti, sul profilo Twitter di Banijay Italia (casa di produzione del reality) aveva fatto capolino per sbaglio anche la foto di Patrizia Bonetti. A nulla è valso rimuoverla in tutta fretta, ormai il danno era fatto e i follower più attenti hanno subito capito che la modella sarebbe entrata all’Isola dei Famosi.