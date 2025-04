Funerali Papa Francesco, dove vederli e come cambia la programmazione tv

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Il 26 aprile 2025 si celebreranno i funerali di Papa Francesco e, inevitabilmente, cambia la programmazione tv. Le trasmissioni più famose, in onda di sabato, si adattano ad un evento di questa importanza, per consentire ai fedeli di seguirlo.

I funerali di Papa Francesco in tv

I funerali di Papa Francesco si terranno il 26 aprile 2025 alle 10 in Piazza San Pietro, a Roma. Le esequie del pontefice verranno seguite in diretta dalle televisioni di tutto il mondo e ci saranno numerosi speciali sia in Rai che in Mediaset.

La data dei funerali è stata decisa, il giorno successivo alla morte del Papa, dalla prima Congregazione generale dei cardinali, riunita nell’Aula del Sinodo. La cerimonia verrà presieduta da Giovanni Battista Re, cardinale decano. Nel frattempo il governo ha scelto di proclamare cinque giorni di lutto nazionale da martedì sino a sabato, giorno dei funerali. La salma di Papa Francesco, dopo essere stata traslata in San Pietro, verrà esposta sino a venerdì per consentire ai fedeli di dargli l’ultimo saluto.

Per questo la programmazione cambierà completamente, portando allo stop di alcuni programmi e alla scelta di slittarne altri. Sono diversi i programmi Rai che si fermeranno, fra cui Affari Tuoi e Ciao Maschio che non saranno disponibili sabato.

Slitterà invece lo speciale di Affari Tuoi in prima serata con Stefano De Martino che era stato previsto per il 2 maggio e verrà invece spostato al 4 maggio.

Come cambia la programmazione tv

Dunque come cambierà la programmazione tv in occasione dei funerali di Papa Francesco? Sabato sera non andrà in onda lo speciale de L’Eredità che era stato previsto proprio per il 26 aprile 2025.

La versione prime time della trasmissione Rai, fra le più amate e seguite del daily pomeridiano, è stata infatti momentaneamente sospesa in occasione di questo evento. Tornerà domenica 27 aprile, ossia il giorno successivo ai funerali.

Stop anche per Ciao Maschio, lo show guidato da Nunzia De Girolamo. Il cambiamento più grande però riguarda Affari Tuoi. La puntata in prima serata infatti non verrà trasmessa venerdì 2 maggio, ma per vederla bisognerà attendere il 4 maggio.

Ricordiamo che si tratta di uno speciale, attesissimo, in cui Stefano De Martino ospiterà in studio alcuni dei suoi compagni d’avventura in Stasera Tutto è Possibile. Oltre a giochi ed esibizioni, in studio ci saranno Serena Brancale, i The Kolors e Sal Da Vinci che canteranno per il pubblico.

Non solo Rai, anche i programmi Mediaset hanno subito (e subiranno) cambiamenti in vista dei Funerali del Papa. Il primo show a subire uno stop è stato The Couple di Ilary Blasi. La diretta del programma è stata interrotta, infatti, per rispetto nei confronti del Pontefice.

La consueta puntata dello show inoltre non è andato in onda, per lasciare spazio al ricordo di Papa Francesco. Canale Cinque ha preferito mandare in onda un film dedicato alla sua vita. Si tratta di Chiamatemi Francesco – Il Papa della gente del regista Daniele Luchetti.

Il funerale di Papa Francesco, come anticipato, verrà trasmesso in Rai, probabilmente a reti unificate, ma non è ancora chiaro. A seguire l’evento pure Mediaset, mentre Enrico Mentana commenterà le esequie con uno speciale su La7.