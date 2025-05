FantaEurovision 2025, le regole del gioco, date e favoriti

Make-up artist e amante della scrittura, ha lavorato come Beauty e Fashion Editor per vari magazine con l'obiettivo di unire le sue passioni in una sola professione.

Fonte: IPA Lucio Corsi

Non ancora superati gli antichi rancori a seguito degli agguerritissimi tornei al passato FantaSanremo, torna a sconvolgere gli equilibri tra cari il FantaEurovision: ebbene sì, all’Eurovision Song Contest manca sempre meno e anche questa edizione promette di dare in pasto al pubblico grandi soddisfazioni, giochi e scommesse a tema annessi. Ma di che si tratta? Come funziona?

FantaEurovision 2025: tutto quello che c’è da sapere sul gioco

Sono ancora aperte le iscrizioni per l’edizione 2025 del FantaEurovision, gioco ideato dai medesimi creatori del FantaSanremo con argomento il celebre contest canoro europeo a rendere il tutto ancor più interessante.

Per partecipare è sufficiente iscriversi online e provvedere a mettere a fuoco la propria squadra, completa di soli 7 artisti fra i 37 in gara. L’importante? Riuscire a non spendere più di 100 Heidi: è proprio questo il nome del conio di quest’anno, scelto appositamente per omaggiare la Svizzera, nazione che ospiterà l’Eurovision Song Contest 2025 dal prossimo 13 sino al 17 maggio. Su chi puntare? Chi sono i favoriti, quali i bonus e i malus? È presto detto.

Una volta selezionati i propri artisti, dunque, si dovrà schierare una formazione composta da 5 titolari e 2 riserve, scegliendo un solo capitano. Proprio come per il FantaSanremo questa non sarà definitiva, ma potrà essere modificata durante la settimana dell’Eurovision, in due esatti lassi di tempo per essere precisi: dalle 8.00 di mercoledì 14 maggio alle 20.00 di giovedì 15 maggio, e dalle 8.00 di venerdì 16 maggio alle 20.00 di sabato 17 maggio.

In quel momento i partecipanti potranno cambiare titolari e riserve a seconda degli artisti che si esibiranno a Basilea durante le due semifinali (del 13 e del 15 maggio) e nella finale del 17 maggio.

Ma passiamo ai dettagli salienti: tra gli artisti più costosi si annovera stavolta anche il nostro caro Lucio Corsi, il quale riporterà sul palco Volevo essere un duro, con l’estone Tommy Cash – celebre per la sua Espresso macchiato – subito dopo.

La loro quotazione, stabilita dagli organizzatori sulla base dei pronostici dei bookmaker e delle esibizioni presso le selezioni nazionali, è di ben 17 Heidi, stesso costo dell’austriaco JJ e del gruppo svedese KAJ. Un solo Heidi in meno per Gabry Ponte, in rappresentanza di San Marino con Viva l’Italia, e anche per l’australiano Go-Jo, la rappresentante francese Louane e la spagnola Melody.

FantaEurovision 2025, punteggi, bonus e malus

Oltre alla posizione in classifica, il punteggio di ogni artista in squadra dipenderà ovviamente anche dai numerosi bonus e malus previsti dal regolamento: fra i bonus più consistenti, ad esempio, abbiamo la perdita dei sensi (+50 punti), l’invasione di palco non programmata (+35), il “mic drop” e lo “stage diving” (+30) come anche la discesa in platea (+20).

In onore della Svizzera un bonus di 10, 11 o 12 punti verrà assegnato a chi canterà rispettivamente alle 10 di sera, alle 11 e infine a mezzanotte. 10 punti andranno anche a tutti coloro che sceglieranno il cosiddetto “outfit a groviera”, ossia un look a pois.

Per quanto concerne il capitolo malus, invece, tra i più pesanti figurano la squalifica della canzone e dell’artista (-100 punti), l’esibizione pre-registrata, fischiata o interrotta per problemi tecnici (-30) e la caduta sul palco (-20).

Per chi fosse interessato, è ancora possibile creare e modificare la propria squadra del FantaEurovision 2025 entro lunedì 12 maggio, alle 23.59, salvo cambiamenti di sorta.