Chi veste Elettra Lamborghini a Sanremo 2025: così è pronta a stupire

Elettra Lamborghini fa parte del trio femminile di co-conduttrici sul palco per la terza serata di Sanremo 2025: cosa aspettarsi dai suoi look? Ecco tutto quello che abbiamo scoperto

Make-up artist e amante della scrittura, ha lavorato come Beauty e Fashion Editor per vari magazine con l'obiettivo di unire le sue passioni in una sola professione.

Fonte: IPA Elettra Lamborghini

Sarà la seconda volta sul palco dell’Ariston, questa sera, per Elettra Lamborghini: all’esordio, nel 2020, faceva parte della schiera di Big partecipanti, in gara con l’ormai popolarissimo brano Musica e il resto scompare.

Durante la terza puntata di Sanremo 2025, invece, l’artista sta per tornare nelle vesti di co-conduttrice a sostegno di Carlo Conti insieme a Miriam Leone e Katia Follesa. L’emozione provata per questa nuova esperienza è grandissima, ha ammesso lei, emozione che l’ha sicuramente spinta a prepararsi come si deve. Sì, ovviamente look compresi.

Il primo look di Elettra Lamborghini a Sanremo 2025 è inaspettato: l’elegante mise alla conferenza stampa

Se nei giorni precedenti all’entrata in scena al Festival della Canzone Italiana Elettra Lamborghini aveva disseminato su Instagram qualche piccolo spoiler in merito ai look che stava preparando per l’occasione, la prima vera anteprima è stata quella di oggi alla conferenza stampa pre-serata: niente più azzardate trasparenze, frange e paillettes per lei, a gran sorpresa.

L’elegante mise sfoggiata era all’insegna dello stile mannish, contrassegnata da un classico tailleur bianco composto da giacca e pantaloni, solo in una originale quanto sensuale versione totalmente in character.

Il completo, firmato Redemption, era realizzato in candido raso con stampa maculata ton sur ton, la stessa notoriamente cara ad Elettra e che è da anni impressa persino sulla sua pelle.

La bralette in vista, i sandali con cinturino ed i gioielli luminosi chiudevano il tutto in sofisticatezza.

Le anticipazioni dei look di Elettra Lamborghini a Sanremo 2025: chi la veste e quale brand indosserà

Per l’esperienza Sanremese la cantante vanta l’appoggio del fidato stylist Marco Ferra: memori degli effetti speciali sfoderati sul palco durante la partecipazione come concorrente al Festival, domandarsi con quali altri di questi ci stupirà stasera è del tutto lecito.

Un piccolo-grande suggerimento a riguardo è giunto poco fa, proprio durante la settimana dedicata all’Alta Moda di Parigi. In quell’occasione Elettra Lamborghini era volata nella capitale francese per una giornata di fitting nientemeno che da Zuhair Murad, coinvolgendo i suoi followers su Instagram nella scelta di un’eventuale outfit misterioso. Che sia questa la griffe che l’accompagnerà in ogni uscita sul palco?

Trattasi dopotutto di una grande firma dell’universo haute couture, scelta da diverse star di calibro internazionale quali Beyoncé, Shakira, Jennifer Lopez e persino Taylor Swift nel contesto del clamoroso The Eras Tour. Il brand si caratterizza per un riconoscibile stile di stampo ultra femminile a celebrare la bellezza delle donne nel segno della sensualità tipica di quelle mediorientali, spiccatamente eleganti ma glamour al tempo stesso.

Tutte prerogative che, viene naturale pensare, rientreranno per filo e per segno anche nella strategia stilistica che è stata messa a punto per la nostra diva spumeggiante. Una cosa, però, la sappiamo di per certo: a farla brillare come mai prima sulla temuta scalinata del prestigioso teatro saranno le creazioni del brand di gioielli Leo Pizzo.

Per quanto concerne il capitolo abiti, invece, chi di moda se ne intende ha ipotizzato per Elettra Lamborghini a Sanremo 2025 silhouette aderenti, accattivanti giochi di trasparenze e spacchi da capogiro. Ebbene, le scommesse possono considerarsi aperte: il verdetto? A brevissimo.