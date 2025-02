Fonte: IPA Miriam Leone

Dati di ascolto da record, quelli fatti registrare da Carlo Conti, che il Direttore Marcello Ciannamea legge con grande orgoglio. La conferenza stampa va in onda dalla Sala Stampa Lucio Dalla, per raggiungere tutti i giornalisti accreditati al Festival, e qui si traccia un bilancio di quello che abbiamo già visto prima di parlare di quello che ci aspetta. Grande attesa per i Duran Duran, super ospiti a 40 anni dalla loro ultima partecipazione, e per la finale di Sanremo Giovani che incorona il primo vincitore di quest’anno.

Le parole di Miriam Leone, Katia Follesa, Elettra Lamborghini

“Questa è la mia prima volta, ma non so cosa farò stasera. Sono stata felicissima della sua chiamata, visto che con Carlo Conti ho vinto Miss Italia nel 2008. Sono veramente emozionata e ho detto Sì da subito, anche se dieci anni fa avevo detto di no. Mi hanno già chiesto perché ma stavo girando Non uccidere a Torino quindi non avrei potuto. Sfoggerò pochi abiti, avrei voluto sfoggiarne di più ma è un sogno essere dall’altra parte”, ha spiegato Miriam Leone, che partecipa al Festival di Sanremo per la prima volta come co-conduttrice.

Si parla anche della fiction Miss Fallaci, di cui l’ex Miss Italia è protagonista su Rai1: “I ruoli non definiscono le donne. Nel ruolo di Oriana Fallaci ci concentriamo sul suo coraggio e sulla sua tenacia. In quest’occasione, avrò un ruolo diverso. Non sono una cosa o l’altra”. E continua: “Dovevo venire per presentare Miss Fallaci e invece Carlo mi ha chiamato per presentare. Mentre raccontavamo l’aborto di Oriana Fallaci, io sono rimasta incinta di mio figlio. È stata un’esperienza forte”, ha aggiunto.

“È scontato dire che sono lusingata di questa chiamata del signore. Del signor Carlo. Io conto di divertirmi moltissimo stasera. Mi merito questo palco dopo tanti anni di lavoro e sono felicissima di farne parte insieme alle mie colleghe”, ha aggiunto Katia Follesa, mentre Elettra Lamborghini si è detta felice di tornare sul palco a cinque anni da Musica (E il resto scompare).

La polemica sulle votazioni

Si torna sul caso delle votazioni, che quest’anno sono state modificate depotenziando il televoto e dando maggior rilievo alle preferenze delle giurie. Si teme un caso scommesse su Rocco Hunt, estraneo comunque alla vicenda Fedez-Lucci sollevata in conferenza stampa, ma l’organizzazione si dice completamente tranquilla in merito. Non sono possibili brogli, secondo loro, e non si ripeterà un caso Geolier.

Fortissima anche la polemica su Fedez e sull’inchiesta Doppia Curva, in cui però non risulta indagato. A chi gli chiede non fosse stato opportuno escluderlo dalla gara, risponde senza possibilità di replica: “La risposta l’hai data nella domanda: Fedez non è stato indagato“. Poi ha sottolineato: “Sono un direttore artistico, non un giudice“. Rai invece evidenzia: “Nessun obbligo a presentarsi in conferenza stampa. Abbiamo dato a tutti la possibilità di organizzare degli spazi di incontro con i giornalisti e gli artisti sono liberi di decidere”.

Carlo Conti torna poi sul conteggio dei voti: “Da quello che ho visto, lo scorso anno ci fu un polverone. C’è sempre stato un polverone sulle votazioni. Abbiamo cercato di fare la cosa più equa e lineare possibile. La cosa più importante è stata togliere le cover dal voto finale, perché è un gioco a parte, e non va a influenzare la classifica finale”. Claudio Fasulo, Vice Direttore Intrattenimento Prime Time ha evidenziato come il sistema sia maggiormente meritocratico, poiché la Sala Stampa avrebbe un peso specifico maggiore grazie al trascinamento dei voti espressi dalla prima serata fino alla finale.

