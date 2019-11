Kamasutra cos’è: etimologia, storia e contenuto del Libro dell’Amore

editato in: da

Chi non ha mai sentito parlare di Kamasutra, il Libro dell’Amore per eccellenza? In pochi, però, sanno con esattezza di che cosa si tratta.

Kamasutra: etimologia e storia

Il Kāma Sūtra (sanscrito: कामसूत्र) è un antico testo indiano sul comportamento sessuale umano ed è considerato come l’opera più importante nella letteratura sanscrita sull’amore. Il titolo completo è Vātsyāyana Kāma Sūtra (“Aforismi sull’amore, di Vatsyayana”).

Nella cultura classica hindu, il desiderio e il piacere (il Kama) è uno dei quattro obiettivi, insieme al benessere fisico ed economico (Artha), al senso etico (Dharma) e alla liberazione dal mondo materiale (Moksa), a cui l’uomo deve ambire per raggiuingere la piena realizzazione di sé.

Vatsyayana, l’autore, pare sia vissuto fra il I ed il VI secolo, presumibilmente durante il periodo Gupta.

Kamasutra: contenuto

Il Kamasutra si compone di 36 capitoli suddivisi in 7 libri e 64 parti.

Per Vatsyayana i modi di fare l’amore erano 8 moltiplicati per 8 posizioni per ognuno, le 64 Arti, 64 posizioni sessuali etichettate con nomi diversi attinti dal mondo degli animali e corredate da rappresentazioni grafiche.

Il capitolo che si occupa di elencare le posizioni è il più famoso e per questo è spesso scambiato per l’intera opera. In realtà, la maggior parte del libro dispensa consigli su come essere un buon cittadino e tratta delle relazioni fra uomini e donne.

I 7 Capitoli trattano nello specifico:

Libro primo – Osservazioni generali

Costituito da 5 capitoli suddivisi in 6 parti parla del posto che deve occupare l’amore nella vita di un uomo, fornendo una classificazione finale delle donne. Libro secondo – Sull’unione sessuale/Sesso

Costituito da 10 capitoli suddivisi in 17 parti fornisce una discussione approfondita sul bacio, sui preliminari, sull’orgasmo, il sesso orale, la parafilia e i tabù, il ménage à trois ed elenca le 64 posizioni sessuali che hanno reso celebre il Libro dell’Amore in tutto il mondo. Libro terzo – Sull’acquisizione di una moglie/Le vergini

Nei 5 capitoli suddivisi in 9 parti tratta del corteggiamento delle ragazze ancora vergini e della ricerca del matrimonio. Libro quarto – Le mogli

Nei 2 capitoli suddivisi in 8 parti si parla del comportamento che una moglie dovrebbe tenere. Libro quinto – Le mogli altrui

Costituito da 6 capitoli suddivisi in 11 parti si occupa dell’arte della seduzione. Libro sesto. Le cortigiane

Costituito da 6 capitoli suddivisi in 9 parti dispensa consigli su come trovare un’amante, tenersela, abbandonarla e mantenere un rapporto di amicizia una volta che la passione si è definitivamente spenta. Libro settimo. Sui mezzi per attrarre gli altri a qualcuno/L’erotismo esoterico

Costituito da 2 capitoli suddivisi in 6 parti si occupa di come migliorare le attrattive fisiche e di come ravvivare una potenza sessuale indebolita.

L’Amore secondo il Kamasutra

L’amore per il Kamasutra è un’unione divina e in quanto tale va goduto nella sua essenza più intima e non in modo frivolo.

Il Kama Sutra è una guida tecnica al godimento sessuale e, nonostante descriva le pratiche sessuali dell’India di quei tempi, è da considerarsi, almeno un alcuni punti, di estrema attualità, sebbene la parità dei sessi non fosse ancora minimamente contemplata.