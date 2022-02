Quante calorie si consumano facendo l’amore?

Calorie e passione: quale relazione

Avete mai pensato che mentre bruciate di passione potete e state bruciando anche calorie e quindi dimagrendo? Di solito i calcoli generici riportano che:

le donne durante un rapporto della durata media di 24 minuti, bruciano circa 80 calorie (3,1 calorie al minuto), mentre gli uomini ne bruciano più o meno 100 o 120 (4,2 calorie al minuto);

un rapporto veloce e intenso permette di consumare circa 600 calorie per 10 minuti di rapporto sessuale;

un atto sessuale di durata media condotto nella classica posizione del missionario permette di bruciare tra le 215 e le 250 calorie;

il sesso orale svolto nella classica posizione del 69 fa bruciare ben 120 calorie per 15 minuti, maggiori sono i valori se il partner si dedica per maggiore tempo a dare piacere all’altra persona che riceve.

Considerato il dispendio generico calcolato sul minuto, quindi, gli uomini bruciano, in media, 4,2 calorie al minuto mentre le donne ne consumano 3,1 al minuto. Ma quanto dista questo dai risultati che si possono avere da un allenamento fisico per esempio svolto sul tapis roulant? Se facciamo lo stesso esempio su 1 minuto, gli uomini bruciano 9,2 calorie al minuto e le donne 7,1 calorie al minuto, quindi più del doppio rispetto al sesso.

Ma se torniamo al semplice, maestoso e rispettabilissimo bacio, sappiate che se ci si bacia per un’ora si arrivano a bruciare fino a 200 calorie complessive. Non si sta parlando del bacio a stampo o solo con le labbra, ma un bacio passionale che coinvolge lingua e corpo. In quel frangente si producono moltissime endorfine e si va a produrre una sensazione piacevole per tutto il corpo. In sintesi, baciare e farlo in modo appassionato ci fa mantenere la linea in modo costante e autentico.

Consigli per bruciare calorie e bruciare di passione

Per fare sesso nel modo giusto occorre che le persone si rendano conto del loro rapporto con la passione, con le opzioni inerziali di fare sesso. La sfera intima potrebbe diventare una vera e propria occasione per rimettere in discussione anche il rapporto con il proprio corpo. Se fate l’amore sempre nello stesso modo dovreste occuparvi di questo in quanto rivela una certa apatia, un meccanismo che alla lunga diventa molto controproducente. Allo stesso modo, fare l’amore nel modo giusto e innovativo significa scoprirsi ogni volta.

Un’intensa e costante attività sotto le lenzuola permette di bruciare, conoscersi, far volare la fantasia e renderla concreta. Per il sesso passionale ci vuole complicità, ma anche movimento, un senso quasi familiare con il proprio corpo. Se fatto bene è meglio di una seduta in palestra, anche fosse la migliore sessione di allenamento che potreste immaginare. Un rapporto sessuale completo e soddisfacente va a muovere altre energie, ci toglie da situazioni stagnanti e ci permette di conoscere tutta la nostra relazione con parti del corpo che non conosciamo e che vorremmo esplorare meglio. Vediamo qualche consiglio per bruciare calorie con passione e al meglio.

Mangiate poco ma bene

Mangiate poco ma bene e possibilmente con la persona con la quale condividete la passione per il cibo, il vino e i piaceri della vita. Il cibo e il sesso vanno insieme e mangiare con al persona con cui volete fare sesso apre sipari e scenari magnifici.

Non perdetevi nei ragionamenti

La vita a volte ha un andamento veloce e se non si fa quel che si sente ci si perde nel mentale, nei ragionamenti e nelle riflessioni. Una recente ricerca dell’Università del Quebec ha analizzato il dispendio energetico di un completo atto sessuale. Un’ora di sesso secondo questo studio arriverebbe a far bruciare fino a 100 calorie (l’equivalente di una mezz’ora di corsa a media intensità, ovvero del training-base di chi inizia a fare running). Se andiamo a moltiplicarlo per una settimana, il dispendio energetico sale fino a 600-700 calorie. Quindi, se vi piace qualcuno e sentite che volete concedervi e darvi, fatelo.

Idratatevi e siate positivi

Essere positivi significa non fare paragoni, non andare con la mente altrove ma sentire che il momento presente ci offre la migliore versione di noi stessi e della nostra vita. Quando si fa sesso si bruciano calorie e per questo si deve rimanere sempre idratati/e, senza trascurare la salute delle articolazioni e dei tessuti. Il nostro organismo ha un andamento perfetto e dovreste cercare di idratarlo, tenerlo in buone condizioni, amarlo. Evitate eccessi di zuccheri, lieviti e alcolici. Cercate di capire cosa vi fa bene e in che momento del giorno.

Comunicate

Quando siete al letto con il partner o con la partner dovreste comunicare quel che vi piace, quel che vorreste, anche non a parole ma a movimenti del corpo. Spostatevi, spostate, rendete chiare le preferenze, senza imporle. Siate molto espliciti/e su quel che volete e in che modo lo volete. Ricordate che il piacere si trova in due, come una danza.