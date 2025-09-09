Re Carlo sparito, Harry protagonista dei WellChild Awards

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Getty Images Harry

Re Carlo ha preferito restare a centinaia di chilometri lontano da Londra, quando suo figlio Harry è arrivato. Sua Maestà è rimasto in Scozia nel Castello di Balmoral, piuttosto che trovarsi nella scomoda posizione di chi non ha voluto riabbracciare il figlio dopo quasi di anni che non si vedono.

Harry, grande protagonista della notte londinese

La lontananza di Re Carlo da Londra è frutto di una precisa strategia. Da un lato, il Sovrano ha lasciato spazio a suo figlio Harry, permettendogli un ritorno quasi trionfale nella sua città. Il Principe ha catalizzato l’attenzione dei media durante la serata benefica dei WellChild Awards. In questo modo gli ha fatto assaporare nuovamente le emozioni della sua vecchia vita, quando era un membro attivo della Famiglia Reale.

In secondo luogo, si è sottratto con classe a un eventuale incontro col figlio, visto che si sarebbero potuti ritrovare sulla tomba della Regina Elisabetta, poiché l’8 settembre ricorreva il terzo anniversario della scomparsa.

Harry ha quindi avuto totale libertà di muoversi, senza che il Palazzo intervenisse in qualche modo. Non solo Carlo era lontano da Londra, ma anche William e Kate Middleton erano impegnati a Windsor per ricordare la defunta Sovrana.

La prima cosa che il Duca di Sussex ha fatto al suo arrivo in Inghilterra, è stato rendere omaggio alla nonna deponendo una corona di fiori sulla sua tomba. Dopo si è preparato per l’evento benefico a causa del quale è tornato a Londra.

Getty Images

Harry si è recato in un hotel del centro dove si teneva la cerimonia dei WellChild Awards, un evento di cui è patrono e a cui tiene particolarmente. Da quindici anni non ha mai mancato l’appuntamento. Questi premi infatti mettono in risalto il sostegno e l’attenzione che le famiglie, gli infermieri e altri professionisti hanno nei confronti dei bambini con gravi problemi di salute.

Getty Images

Harry, il duello con la spada

In questi eventi coi bambini, Harry mostra il lato più giocoso di sé. Lui adora stare coi piccoli e si ferma spesso a parlare con loro, incontrando anche le famiglie.

Getty Images

Così, anche durante questa edizione dei WellChild Awards, il Principe ha ingaggiato un duello con spade fatte con dei palloncini. La sfidante è stata Gwen Foster, una bambina di 9 anni nata con spina bifida e idrocefalo. La piccola non ha resistito e ha lanciato la sua spada verso Harry che si è prestato immediatamente al duello.

Harry, il toccante discorso

Elegantissimo in completo scuro, cravatta e camicia bianca, Harry ha tenuto durante la serata un discorso toccante. “Ricordo ancora i miei primi WellChild Awards, 18 anni fa – prima della barba, dei capelli, sapete com’è – sono entrato nella stanza e nel giro di circa tre minuti ho capito due cose: l’amore e l’energia nella stanza erano palpabili, così come l’imprevedibilità!”.

Getty Images

E ha ringraziato i bambini e le loro famiglie per l’affetto che trasmettono: “Da allora, questa serata è stata uno dei momenti più belli del mio anno, e tutto grazie a voi: a questi bambini, a questa causa e alla nostra comunità WellChild. Grazie per averci mostrato la luce quando troppo spesso l’oscurità può consumarci.”