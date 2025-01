La salvaguardia dell'ambiente passa anche per il riciclo degli indumenti. Lo sa bene Re Carlo III che per la messa domenicale ha scelto un cappotto molto vintage

Re Carlo III è asceso al trono britannico solo l’8 settembre 2022, giorno in cui si è spenta sua madre, l’apprezzatissima Regina Elisabetta II. Ma fin dal suo primo giorno da sovrano e anche durante la sua lunga esperienza da Principe del Galles, Carlo d’Inghilterra ha sempre mostrato apertamente quali siano i valori a lui più cari, tra cui la protezione dell’ambiente.

Il Re, infatti, ha sempre dimostrato un grande interesse per questa tematica così importante e nelle sue scelte ufficiali, ma anche nei suoi piccoli gesti quotidiani, si riflette questa sua filosofia di vita. Anche il 26 gennaio 2025 in occasione della Messa domenicale, Carlo d’Inghilterra ha mostrato la sua attenzione verso la natura, indossando un cappotto di oltre 40 anni.

Carlo d’Inghilterra, il cappotto d’annata

Carlo d’Inghilterra non rinuncia a lottare per la salvaguardia dell’ambiente e, anche di recente, ha dimostrato il suo impegno per questa rilevante causa, indossando per la messa domenicale un capo d’abbigliamento che possiede da oltre 40 anni. Il Re, infatti, ha seguito il servizio religioso in una chiesa del Norfolk, vicino alla sua tenuta di Sandringham con un cappotto vintage.

Il sovrano si è recato a messa da solo, senza la compagnia della Regina Camilla, ma i più attenti hanno letto nella sua scelta di stile per l’occasione anche un messaggio ambientalista. Re Carlo III, infatti, ha sfoggiato un cappotto che aveva già indossato ben 40 anni fa.

Si trattava di un capospalla in tweed a doppio petto color corda, che arrivava fin sotto alle sue ginocchia e presentava un design a spina di pesce. Nella parte anteriore, il capotto era adornato da due file di bottoni beije e da delle tasche profonde.

Carlo d’Inghilterra aveva già indossato questo capo d’abbigliamento diverse volte negli anni ’80, ma anche in seguito, in occasione del Natale del 2009 proprio a Sandringham. Il capospalla è stato creato da Anderson & Sheppard.

Di recente il sovrano ha mostrato tutta la sua eleganza, indossando anche un kilt in un tessuto a lui dedicato.

Carlo d’Inghilterra ricicla anche la cravatta

Il messaggio ambientalista di Carlo d’Inghilterra, però, non si è fermato alla scelta del cappotto perché il sovrano ha deciso d’indossare anche una cravatta vintage. Il Re, infatti, ha accompagnato il capospalla con una semplice camicia celeste e un accessorio maschile stampato rosa chiaro. Si trattava di una delle tante cravatte da collezionismo del sovrano e, in particolare, di quella con sopra dei disegni grigi e bianchi di gufi e gatti di Hermès.

Oltre all’accessorio e al capospalla, Carlo d’Inghilterra ha indossato un completo elegante, composto da pantaloni e giacca grigio scuro e delle calzature marroni. Al polso del sovrano spiccava, invece, un orologio d’oro.

Con questa sua uscita domenicale il Re da dimostrato, ancora una volta, quanto sia forte la sua attenzione per la salvaguardia dell’ambiente, che passa anche attraverso il riciclo degli indumenti. Anche Kate Middleton, in diverse occasioni, ha dimostrato di essere particolarmente brava a riadattare dei capi d’abbigliamento già indossati in passato, dandogli, a volte, un nuovo stile grazie agli accessori loro abbinati.