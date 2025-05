Re Carlo, niente invito a Balmoral per Harry. E lui ci resta molto male

Re Carlo non manderà a Harry il consueto invito a Balmoral e lui ci è rimasto molto male: "È stato un duro colpo"

Re Carlo è stato esortato a non inviare a Harry il consueto invito per trascorrere l’estate a Balmoral. E pare che il Duca del Sussex ci sia rimasto molto male, anche se negli ultimi anni non lo ha mai accettato.

Re Carlo, la tradizione di Balmoral

Re Carlo ha mantenuta viva la tradizione della Regina Elisabetta. Quest’ultima era solita trascorrere il mese di agosto nel castello di Balmoral in Scozia, circondata dalla sua famiglia.

Veniva infatti raggiunta dai figli e dai nipoti e tutti insieme passavano qualche settimana immersi nella natura, lontani dagli impegni di Corte e dalle feste di rappresentanza del Palazzo. Balmoral era il luogo preferito di Elisabetta ed è lì che è morta nel 2022.

Ma tutta la famiglia adora quel castello. In realtà, l’unica che non ama andarci è Camilla. Lo trova troppo vecchio e freddo. Inoltre, non sopporta tutti gli spifferi che ci sono. Malgrado ciò, la Regina consorte accompagna sempre Carlo a Balmoral.

Anche Harry conserva dei bellissimi ricordi di quel luogo. Nella sua autobiografia lo ha definito “un paradiso”, proprio perché lì si sentiva libero di fare quello che voleva.

Re Carlo, niente invito per Harry

Da qualche anno, più precisamente almeno dal 2020, Harry non ha più trascorso le sue vacanze estive a Balmoral. Ci è giusto ritornato quando è morta sua nonna Elisabetta, dunque per una circostanza molto triste. Tra l’altro dalle indiscrezioni trapelate, allora William e Carlo lo isolarono. Lo fecero mangiare da solo e suo fratello nemmeno lo aspettò per correre al capezzale della Regina che infatti spirò prima che Harry potesse salutarla.

Meghan nemmeno ci mise piede, perché considerata non gradita da Carlo. E lei le giurò vendetta, decidendo probabilmente in quel momento che non avrebbe mai più messo piede in Gran Bretagna.

Così, tutti gli inviti di Carlo ad andare a Balmoral in agosto sono caduti nel vuoto. Harry ha sempre rifiutato, anche perché sua moglie non ci sarebbe mai andata.

Inoltre, se Carlo sperava di poter riabbracciare il secondogenito durante le vacanze estive, William non ha mai avuto intenzione di rivedere il fratello. Anzi solo l’idea che Harry potesse trascorrere dei giorni a Balmoral lo impensieriva, tanto che pensava di disertare se fosse arrivato il fratello minore. Ma non ce n’è mai stato bisogno. Il Duca non si è mai fatto vivo.

Quest’anno però le cose sono cambiate. Carlo, messo sotto pressione dalla famiglia e dai suoi consiglieri, avrebbe deciso di non invitare più Harry e Meghan a Balmoral. E stando a fonti vicine alla coppia, per il Duca del Sussex è stato un duro colpo, ci è rimasto molto male.