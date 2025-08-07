Re Carlo, l’apparizione a sorpresa prima della pausa a Balmoral

IPA Re Carlo

Come ogni estate, la Famiglia Reale ha un’abitudine: ritirarsi a Balmoral. La tradizione della Regina Elisabetta va avanti con Re Carlo e la Regina Camilla: Balmoral era tra i luoghi più amati dalla defunta Sovrana, dove chiamava a raccolta i suoi affetti. Carlo, seguendo la scia e l’ispirazione della madre, si prende una meritata pausa estiva per il mese di agosto. Non prima, però, di aver tenuto fede ai propri impegni, e sappiamo quanto il Re sia ligio al dovere, tanto da fare un’apparizione a sorpresa alla base della RAF in Scozia.

Re Carlo, l’apparizione prima della pa usa estiva a Balmoral

Il Re sta per andare in pausa, e sarà un periodo molto concitato e delicato per lui, tenendo conto delle indiscrezioni legate al ritorno del Principe Harry, ostacolato però da William. Carlo, che ha una fitta agenda, prima di ritirarsi nel Castello di Balmoral, ha presenziato a sorpresa alla parata del 42° squadrone militare alla RAF Lossiemouth a Moray, nella Scozia settentrionale. Ha inoltre pronunciato un discorso molto toccante per ringraziare i militari e le loro famiglie.

Arrivato in elicottero, il Re è stato accolto calorosamente, con la parata intenta a suonare God Save The King. Nel suo discorso, Re Carlo ha parlato a nome della nazione: “Oggi riconosciamo anche il ruolo fondamentale svolto dalle vostre famiglie e dai vostri amici, alcuni dei quali sono lieto di vedere che possono unirsi a noi oggi. Il loro incrollabile sostegno è il fondamento su cui si fonda il successo di questo squadrone. (…) A nome della nazione, non posso che esprimere a tutte le famiglie i miei più sentiti ringraziamenti per i sacrifici che fate e per la forza che fornite”. Successivamente ha preso parte a un tour degli edifici e dell’hangar del Poseidon, e ha ricevuto dei fiori da due bambini.

La tradizione delle vacanze a Balmoral

Il Castello di Balmoral si può visitare fino al 10 agosto: dopodiché sarà chiuso al pubblico, in quanto è atteso l’arrivo della Famiglia Reale, che qui trascorre, come da decenni ormai, la pausa estiva. In effetti la dimora è perfetta, dal momento in cui vanta ben 52 camere da letto e diverse sale di ricevimento. Ma c’è da dire che il Re e la Regina non soggiornano proprio qui, bensì nella tenuta di Birkhall, molto più modesta.

In effetti, nel 2024, per la prima volta in assoluto, è stato concesso al pubblico di poter visitare il Castello di Balmoral. Di certo una scelta che la defunta Regina non avrebbe mai approvato, considerando l’enorme affetto provato per questo luogo, che ha sempre definito uno spazio intimo, privato. Anche nel 2025 è stata confermata la possibilità di prenotare i biglietti: le disponibilità non sono molte.

Poche settimane fa, si è inoltre parlato del vertice di pace tenuto dai collaboratori della Famiglia Reale e del Principe Harry: ci sarebbe stato, secondo le indiscrezioni, uno scontro tra Carlo e il Principe William, proprio per il ritorno di Harry a casa. Per Carlo, dunque, la pausa a Balmoral sarà un’occasione per riflettere sul futuro e sulla pace.