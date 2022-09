Letizia e Felipe di Spagna in lutto: l’omaggio commovente alla “cara zia Lilibet”

Regina Elisabetta, i look più belli degli storici incontri con le First Lady

“Addio alla nostra cara zia Lilibet”. Letizia e Felipe di Spagna hanno reso un ulteriore omaggio, dopo il telegramma inviato a Re Carlo III, alla Regina Elisabetta, deceduta l’8 settembre 2022. Il rapporto tra i Reali di Spagna e i Reali d’Inghilterra è sempre stato molto leale e soprattutto affettuoso. La scomparsa di Elisabetta II ha scosso profondamente Felipe tanto quanto Letizia, che hanno voluto onorarne la memoria con parole profonde e non eccessivamente formali.

Letizia e Felipe di Spagna, l’omaggio alla Regina Elisabetta

I Reali di tutto il mondo si stanno stringendo attorno alla Famiglia Reale inglese. La Monarchia sta vivendo la sua ora più buia: la scomparsa della Regina Elisabetta ha toccato tutti, compresi i Reali di Spagna, che hanno sempre avuto un legame speciale con la “cara zia Lilibet”. Nonostante la “formalità” che richiede il momento, Letizia e Felipe hanno scelto di inviare un telegramma molto sentito a Re Carlo III, oltre che firmare il libro delle condoglianze.

Elisabetta II era un punto di riferimento per Felipe, una figura a cui teneva enormemente: nel lungo telegramma, tra formalità e affetto, ha ammesso che avvertirà molto la sua mancanza. Un omaggio doveroso, certo, ma anche sentito al contempo. In lutto, con gli abiti neri, come previsto dal protocollo, Letizia e Felipe hanno voluto così ricordare la Regina. Sono attesi per i funerali di Elisabetta II, previsti per il 19 settembre.

Letizia e Felipe di Spagna firmano il libro delle condoglianze a Madrid

Per la lontana parentela con il Principe Filippo, Felipe di Spagna si è sempre rivolto a Elisabetta II come “zia Lilibet“, un soprannome che solo i membri più stretti della Famiglia Reale potevano usare.

Chiamata così da suo padre, Giorgio VI, e dal Principe Filippo, i Reali di Spagna non hanno avuto alcuna esitazione nel ricordare la Sovrana non solo come la Regina, ma anche come una parente.

Oltre ad avere condiviso il telegramma sui canali ufficiali della Famiglia Reale di Spagna, Letizia e Felipe si sono recati alla residenza dell’ambasciatore britannico a Madrid per rendere omaggio alla Regina.

Le parole rivolte a Carlo III dopo la scomparsa di Elisabetta II ricordano vagamente la lettera inviata in memoria del “caro zio Filippo” nel 2021, dopo la scomparsa del Duca di Edimburgo.

Il legame affettuoso tra Letizia di Spagna e Re Carlo III

Il rapporto tra Letizia di Spagna e Re Carlo III è sempre stato molto caloroso. L’ammirazione non è mai mancata, così come l’affetto. Naturalmente, il Re e la Regina di Spagna sono attesi per i funerali della Regina Elisabetta, a cui presenzieranno tutte le Famiglie Reali, in segno di rispetto alla memoria di una Sovrana che non sarà mai dimenticata, simbolo del Novecento.

“La Regina Letizia ed io mandiamo a Sua Maestà e all’intera Famiglia il nostro amore e le nostre preghiere. Siete tutti nei nostri cuori e pensieri. Ci mancherà moltissimo. Con tutta la mia amicizia e affetto, Felipe”. Un messaggio d’amore, oltre che commovente, per la Regina del Secolo.