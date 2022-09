Re Carlo acclamato dalla folla. Il messaggio speciale di Letizia di Spagna

Fonte: Getty Images Letizia di Spagna in bordeaux conquista l’Inghilterra e il suo Principe

Carlo e Camilla sono stati accolti da una folla acclamante davanti a Buckingham Palace. Forse nemmeno loro si aspettavano un tale affetto a poche ore dalla morte della Regina Elisabetta che ha lasciato un vuoto che sembrava essere incolmabile. Anche Felipe e Letizia di Spagna hanno voluto mostrare la loro vicinanza al nuovo Re con un messaggio molto caloroso. Tra l’altro tra la Reina e Carlo il legame è da sempre speciale e l’ammirazione reciproca.

Fonte: IPA

Letizia di Spagna e Carlo, il legame speciale

Letizia di Spagna e suo marito Felipe sono stati tra i primi a inviare un telegramma a Carlo, appena saputo della morte della Regina. Ma le loro parole vanno al di là della formalità, tanto che nuovo Re britannico viene chiamato “caro”, un aggettivo che mostra la confidenza che c’è tra le due Famiglie Reali.

Recita il messaggio: “Vostra Maestà, caro Carlo, sono profondamente addolorato per la triste notizia della morte di Sua Maestà la Regina Elisabetta II, vostra Madre. Vorrei porgere a Sua Maestà e al popolo britannico, a nome mio e del governo e del popolo spagnolo, le nostre più sentite condoglianze. Senza dubbio, Sua Maestà la Regina Elisabetta ha assistito, scritto e plasmato molti dei capitoli più significativi della storia del nostro mondo negli ultimi sette decenni”.

E prosegue: “Il suo senso del dovere, il suo impegno e una vita al servizio del popolo del Regno Unito e dell’Irlanda del Nord sono stati un esempio per tutti noi e rimarranno un’eredità forte e preziosa per le generazioni a venire. La Regina Letizia ed io mandiamo a Sua Maestà e all’intera Famiglia il nostro amore e le nostre preghiere. Siete tutti nei nostri cuori e pensieri. Ci mancherà moltissimo. Con tutta la mia amicizia e affetto, Felipe”.

Felipe di Spagna e Carlo, perché sono parenti

Felipe parla di “amicizia e affetto” e tiene nel suo cuore tutta la Famiglia Reale inglese. In effetti, il Re spagnolo e Carlo sono legati da una lontana parentela. La Regina Sofia di Spagna e il Principe Filippo, marito di Elisabetta, erano nipote e zio di secondo grado. Così quando morì il Duca di Edimburgo, il 9 aprile 2021, Letizia e Felipe si rivolsero a Elisabetta seconda chiamandola “cara zia Lilibet”.

Inoltre, tra la Reina e Carlo c’è un legame molto speciale. Lo scorso aprile Donna Letizia andò a Auckland in visita di Stato e fu accolta da un affettuoso Principe del Galles. I due si salutarono con un bacio sulla guancia che tradiva il loro rapporto profondo e amorevole.

Carlo e Camilla, l’affetto inaspettato della folla

Ma adesso è il momento del lutto e dei doveri monarchici. Così, Re Carlo III e la Regina consorte sono tornati a Londra dopo aver trascorso la notte a Balmoral a vegliare la Regina Elisabetta. Davanti a Buckingham Palace sono stati accolti da una folla entusiasta di incontrare i nuovi Sovrani.

Fonte: IPA

Il dolore per la perdita della Sovrana non è venuto meno, ma c’è voglia di andare avanti e in Carlo i sudditi già vedono colui che garantirà la sicurezza e l’equilibrio di cui ora hanno bisogno in un momento storico così difficoltoso.

Il nuovo Re non si è sottratto all’affetto della gente, ha stretto mani, li ha ascoltati, ha raccolto i fiori che gli porgevano, si è prestato a farsi fotografare dalla gente comune e una donna ha perfino osato baciarlo. E poi insieme a Camilla, vestita a lutto, si è incamminato verso l’interno di Buckingham Palace, pronto per il suo primo discorso da Sovrano.