Incoronazione, Harry e Meghan Markle furiosi: esclusi dai piani del Re

Fonte: IPA Ancora problemi per Harry e Meghan Markle

Brutte notizie per il Principe Harry e Meghan Markle. La coppia reale, infatti, è tra gli esclusi dal balcone di Buckingham Palace per il giorno dell’incoronazione di Re Carlo. Proprio il Sovrano, infatti, ha ristretto la lista degli “invitati” al tradizionale saluto ai sudditi, eliminando molti nomi eccellenti, compresi i loro. I Sussex non hanno ancora confermato la loro partecipazione, e questa decisione potrebbe pesare molto sulla bilancia: Harry e Meghan decideranno di non esserci? Secondo le ultime indiscrezioni solo il Principe prenderà parte alla cerimonia, con sua moglie a casa con i bambini, in particolare Archie, che compirà proprio quel giorno 4 anni.

Carlo esclude Harry e e Meghan dal balcone di Buckingham Palace

Lo avevamo immaginato da tempo, ma ora è arrivata la decisione definitiva: il Principe Harry e Meghan Markle non saliranno sul balcone di Buckingham Palace, con il resto della Famiglia Reale, in occasione dell’incoronazione di Re Carlo e della Regina Camilla. A confermarlo una nota da Palazzo che chiarisce che solo i membri attivi della Royal Family potranno ricevere questo onore. Il saluto da questo celebre balcone è impresso nella nostra memoria da sempre, è una tradizione che si rinnova ad ogni occasione importante dei Windsor, dalle incoronazioni ai Giubilei, dai matrimoni ai funerali.

Ma Harry e Meghan, che hanno lasciato i ruoli pubblici nel 2020, non ci saranno. Anche perché, ad oggi, i Duchi di Sussex non hanno ancora confermato la loro presenza il prossimo 6 maggio, per l’evento più atteso. Secondo indiscrezioni vedremo solo Harry, per altre ci sarà anche Meghan, ma qualcuno scommette che non ci sarà nessuno dei due. Insomma, gli occhi, per il prossimo 6 maggio, sono puntati su di loro che, nel bene o nel male, faranno chiacchierare molto.

Fonte: IPA

La reazione di Harry e Meghan all’esclusione

“Sono certamente furiosi per questa decisione“: a parlare della presunta reazione di Harry e Meghan all’esclusione ideata da Re Carlo III è la biografa reale Angela Levin. La scrittrice e giornalista, infatti, prevede che i due abbiano chiesto al Sovrano di comparire sulla balconata insieme ai loro figli, i Principi Archie e Lilibet Diana, ma non è ancora chiaro se a Londra li vedremo oppure no il prossimo 6 maggio.

“Sicuramente le loro pretese sono state rifiutate – aggiunge la Levin parlando con Sky News Australia – e ora saranno assolutamente furiosi. Non si aspettavano questa punizione“. Secondo la giornalista nei prossimi giorni sapremo se l’invito è stato accettato oppure no, ma, sempre secondo lei, a questo punto le possibilità sono davvero poche. La loro assenza farà parlare forse ancora di più di una presenza, e i Duchi di Sussex ruberanno, in qualche modo, la scena agli altri.

Non solo i Sussex: chi non vedremo in prima fila

Il Principe Harry e Meghan Markle, però, non sono gli unici illustri esclusi dal balcone di Buckingham Palace. Infatti, come accennato, Re Carlo ha deciso che, d’ora in poi, al suo fianco appariranno solo i membri attivi della Corona, un netto snellimento della Famiglia Reale in pubblico, che a molti sudditi non piacerà. Via, dunque, tutti i nipoti: a casa non solo Zara Tindall e Peter Philips, i figli della Principessa Anna che non hanno mai avuto un ruolo a corte, ma anche le Principesse Beatrice e Eugenie (un vero colpo di scena), così come Louise e James, figli del Principe Edoardo.

Dei nipoti vedremo solo i figli del Principe William e di Kate Middleton, i piccoli George, Charlotte e Louis. Degli adulti la Principessa Anna, con il marito Timothy Laurence, e il Principe Edoardo, con Sophie di Wessex. Grande escluso, persino nel giorno dell’incoronazione, il Principe Andrea, rilegato a comparsa, e che non potrà salutare il popolo dal balcone di Buckingham Palace.