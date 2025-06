Re Carlo esasperato da Harry e Meghan Markle: la risposta sorprendente del Palazzo

IPA Harry e Meghan Markle

Re Carlo è esasperato dai continui attacchi di Harry e Meghan Markle e dalle figure imbarazzanti che questi fanno fare alla Corona. A questo punto il Palazzo si è adeguato, mettendosi sullo stesso piano dei Sussex e appena ha avuto l’occasione ha dato loro una lezione piena di ironia.

Re Carlo, la falsa accusa dei passaporti

La faida tra Re Carlo e Harry ha assunto una nuova piega con la faccenda dei passaporti di Archie e Lilibet, i figli dei Duchi del Sussex.

Stando a questi ultimi, ci sono stati dei ritardi nell’ottenere i documenti dei bambini, causati dal fatto che volessero utilizzare i loro titoli nobiliari. Harry era arrivato al punto di voler cambiare cognome, adottando quello di sua madre Spencer, per cercare di risolvere i problema.

Naturalmente, le sue proteste erano anche un’implicita critica nei confronti di suo padre Carlo. In pratica, veniva sottilmente accusato di aver causato il ritardo nella consegna dei passaporti. Infatti, una fonte vicina ai Sussex aveva affermato che Harry e Meghan erano convinti che “il Re non voleva che Archie e Lili portassero i titoli, soprattutto quello di Sua Altezza Reale, e i passaporti britannici, una volta creati, sarebbero stati la prima e forse l’unica prova legale dei loro nomi“. Ma naturalmente questo non è vero.

Sua Maestà cerca di intromettersi il meno possibile nella vita del secondogenito. Evita perfino di rispondergli al telefono, perché non sa cosa potrebbe rivelare ai media della loro conversazione. E soprattutto vuole evitare pressioni da parte del figlio per ottenere la scorta.

Ma tornando alla faccenda dei passaporti, per evitare ogni ambiguità il Palazzo ha risposto ufficialmente sulla questione del ritardo. Buckingham Palace ha fermamente negato che il Re o i suoi collaboratori di palazzo avessero qualcosa a che fare con i ritardi nel rilascio dei loro passaporti.

Re Carlo e il video che prende in giro Meghan Markle

Buckingham Palace ha anche risposto con toni decisamente diversi al video che Jamie Laing e Sophie Habboo, due vip inglesi, hanno girato a Palazzo, prendendo in giro la clip condivisa da Meghan Markle qualche settimana fa in cui col pancione twerkava insieme a Harry.

Laing, commentando la clip, ha scritto: “Ci hanno detto che non potevamo filmare a Buckingham Palace”. Sorprendentemente l’account Instagram ufficiale della Famiglia Reale ha pubblicato un risposta davvero molto divertente: “Vi vediamo“, aggiungendo gli occhi e l’emoji che fa l’occhiolino.

È un avvenimento molto raro che la Famiglia Reali risponda o commenti dei post, ma evidentemente in questo caso, con l’avvallo del Re, il Palazzo ha voluto bacchettare con ironia Meghan e Harry dopo aver messo in imbarazzo Sua Maestà con quel video molto privato e decisamente inappropriato per un membro della Famiglia Reale, anche se non più attivo.