Ode al costume intero, che per l'estate 2026 ha compiuto una vera e propria metamorfosi cittadina: tutte le sue varianti più glamour, da indossare sotto il solleone ma anche alla luna

Make-up artist e amante della scrittura, ha lavorato come Beauty e Fashion Editor per vari magazine con l'obiettivo di unire le sue passioni in una sola professione.

Getty Images Missoni fashion show Spring/Summer 2026

Quel confine sottile a separare la sabbia dorata dall’asfalto cittadino non è mai stato tanto invisibile quanto ora: quando il sole comincia a scendere verso l’orizzonte, che lo inghiotte, e l’aria sul lungomare si fa di conseguenza più fresca, il guardaroba femminile non richiede più un cambio radicale d’abito, piuttosto risponde con una metamorfosi di stile guidata da un unico, straordinario pezzo chiave.

Parliamo del costume intero, che per l’estate 2026 si è disfatto della sua funzione puramente balneare per elevarsi a nucleo centrale dell’eleganza metropolitana. Coprirsi con antiestetici strati di vestiti del tutto improvvisati, solo per poter accedere al caffè del centro, non è più necessario, perché adesso è proprio lui il body più raffinato di tutti.

Sigla delle ultime stagioni calde, da quando è tornato di moda, d’altronde, non ha mai più lasciato le collezioni estive: sì, perché nel contesto delle sfilate a loro dedicate lo abbiamo (ri)scoperto abbinato a pantaloni e giacche leggere, sopra a sandali con tacco, clogs o infradito. Vediamolo insieme più da vicino, declinato nei vari modelli di tendenza su cui mettere gli occhi.

Il costume intero bianco o nero, che non passerà mai di moda

Come detto, la consacrazione definitiva del one-piece swimsuit come re della spiaggia ma anche della città arriva direttamente dalle passerelle più influenti al mondo, dove i designer lo hanno rielaborato grazie ad uno styling prettamente urbano.

Uno straordinario esempio di ciò ci è stato fornito da Zimmermann, che in pedana ha reinterpretato il grande classico anni Novanta in bianco: di fianco ad accessori da mare, ma configurato come un body perfetto per un look da tutti i giorni, abbinato a pantaloni ton sur ton a gamba larga e ad una camicia leggera lasciata elegantemente aperta.

La stessa Casa di moda australiana e Toteme, poi, ne hanno proposto la puntuale variante in nero. Diciamocelo: l’energia è la stessa del leggendario Little Black Dress in quanto a versatilità, in quanto questo sa catturare l’attenzione di chiunque in spiaggia con naturale eleganza, ma funziona altrettanto bene per una tranquilla passeggiata in centro, con shorts e sandali alla schiava.

Il costume intero colorato, per avere tutti gli occhi addosso

Ma attenzione, perché se state pensando che il nuovo costume intero sia sinonimo di sobrio minimalismo sbagliate: a partire dalla fine del 2025 le passerelle internazionali hanno decretato la fine del monopolio dei neutri, facendo spazio ad una vera e propria terapia del colore a colpi di dopamine brights.

Si parla di tonalità sature, vibranti ed energetiche progettate per innalzare istantaneamente l’umore e, in estate, esaltare l’abbronzatura. Ad aprire le danze ci ha pensato il rosso pop e audace di Miss Bikini Luxe, seguito a ruota da incursioni di arancione vitaminico e giallo sole, perfetti per ricreare quell’estetica rétro e affascinante che profuma di Riviera italiana.

Grazie a Saint Laurent non sono mancate, di contro, nemmeno tutte quelle sfumature fredde ma ugualmente magnetiche, dal blu cobalto al turchese profondo, ad evocare i fondali oceanici, arricchite da profili a contrasto in pieno stile color block.

Il costume intero a fantasia, retrò ma moderno: fiori, righe o pois?

È l’anno del colore, ma anche delle stampe e per l’occasione la moda mare dell’estate 2026 ha deciso di rileggere il passato attraverso lenti iper-romantiche: da un lato c’è il trionfo botanico di Chloé, dove i fiori non sono piccole margherite di campagna ma macro-esplosioni variopinte dal sapore couture. Dall’altro, invece, il ritorno in grande dei pois spiegato da Alexandra Miro e Dolce & Gabbana.

Il risultato? Un pezzo unico di puro design che, abbinato a dei Capri pants neri e a degli occhiali da sole cat-eye il primo, e ad una lunga gonna leggera il secondo, a fine della giornata di mare si trasforma nel perfetto look da cocktail, sfumando definitivamente il limite tra spiaggia e metropoli.

Il costume intero gioiello, per brillare ovunque e h24

Se c’è un modello che sa incarnare alla perfezione lo spirito “beach-to-bar” della stagione in corso, questo è senza ombra di dubbio il costume intero gioiello. L’estate 2026 vuole i punti luce proprio sotto il sole cocente, per trasformare definitivamente la moda mare in una vera e propria estensione della passerella (quella haute couture, si intende).

Non parliamo di semplici applicazioni, ma di elementi strutturali: catene dorate che fungono da spalline, torchon metallici che delineano gli scolli e maxi anelli in resina tartarugata o metallo dorato che uniscono i lembi delle silhouette con cut-out. Sono brand di riferimento del settore, come Calzedonia, o le esclusive capsule collection di Missoni e Balmain a dominare la scena, tra tessuti spalmati dall’effetto metallizzato e filati in lurex che promettono di brillare al tramonto.

La vera magia? Risiede nella versatilità di questi modelli: di giorno si indossano a bordo piscina con un semplice kaftano semitrasparente, mentre la sera, infilati dentro una gonna a matita satinata o un pantalone sartoriale a vita alta, si svelano impeccabili persino per una cena elegante.

Il costume intero con cut out, è lui il più sensuale di tutti

Quando l’obiettivo è stupire con un’eleganza audace ma mai scontata, l’unica risposta da dare ha un nome preciso: il costume intero cut-out.

Mentre stavamo iniziando ad assistere ad un’autentica evoluzione ingegneristica del beachwear, dove i tagli geometrici smettono di essere semplici dettagli per divenire i veri protagonisti, sono stati Mugler e Jacquemus a ridefinire per primi il concetto di sensualità attraverso oblò strategici che scoprono i fianchi, asimmetrie sul décolleté e scollature posteriori inaspettate.

Lungi dall’essere solo provocante, il cut-out moderno è furbo e inclusivo: i tagli sono infatti studiati al millimetro per valorizzare i punti di forza del corpo, dando vita ad illusioni ottiche che slanciano il busto e segnano il punto vita. La transizione cittadina, così, è un gioco ad alto tasso di stile: indossato sotto ad un blazer oversize, eccolo rivelarsi perfetto soprattutto per un evento esclusivo o un party sotto le stelle.