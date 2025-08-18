Make-up artist e amante della scrittura, ha lavorato come Beauty e Fashion Editor per vari magazine con l'obiettivo di unire le sue passioni in una sola professione.

Getty Images Valentino Pavillon des Folies Show 2024/2025

Ad indumenti più leggeri corrispondono accessori statement: è una tacita legge della moda, universalmente valida, che rientra in vigore puntuale ad ogni solstizio d’estate.

A bilanciare l’impalpabilità di camicie di lino, lunghi abiti, shorts in crochet, canotte e parei ci pensano perciò le borse, piccoli o grandi capolavori di pelletteria pronti a parlare al posto di chi le esibisce all’avambraccio. La mossa più furba che si possa fare? Accaparrarsi le migliori attualmente in saldo, per elevare i look dell’estate 2025.

Borse di tendenza per l’estate 2025: 5 modelli (ora in offerta) da non perdere

Saremo anche tutti diversi, ma se c’è un elemento ad accomunare ogni fashionista che abita il pianeta questa è di certo la prima posizione della sua wishlist: sono senza ombra di dubbio le borse l’oggetto del desiderio più comune tra le donne, e non esiste miglior cura ad un malumore che una nuova aggiunta fiammante alla propria (già ricca) collezione.

Fedeli compagne di viaggio, alleate di stile e funzionalità, occupano sempre — e così sempre sarà — un posto d’onore in passerella, rinnovate nelle forme e nei colori stagione dopo stagione: quelle dell’estate 2025 non hanno prestato la scena soltanto ai classici modelli in paglia, ma anche inedite novità in rafia o coloratissima pelle intrecciata.

Tra sfiziosi secchielli e maxi borse mare, da sfoggiare per sfilare con disinvoltura sul bagnasciuga o in vista di un aperitivo in città, scegliere a quali rivolgere la propria attenzione può diventare un’impresa assai ardua. Perché farlo, allora? Di seguito la guida definitiva ai modelli su cui investire ora, per cadere in tentazione, sì, ma sul morbido. Dopotutto si tratta di un investimento, e nemmeno tanto dispendioso dato il provvidenziale periodo di saldi.

Semplice, essenziale ma tremendamente chic: ha sfilato il titolo di borsa da spiaggia per eccellenza alla collega in paglia, la borsa in tela canvas. Morbida o rigida, nelle sfilate dedicate all’estate 2025 è stata avvistata dalle linee semplici ed in tonalità tenui, caratteristiche che la rendono un degno must-have del guardaroba adesso, ma anche per il resto dell’anno se maxi, comoda e adatta a poter contenere tutto il necessario.

Era écru con inserti in pelle color caramello quella apprezzatissima di Miu Miu, una proposta che sa di lusso sussurrato e praticità, mentre ultra colorata e allegra, a differenza, quella di MSGM.

Si sa: non è davvero estate fino a che non iniziano a sorgere qua e là borse in paglia a profusione.

I modelli attualmente sulla cresta dell’onda sono moltissimi e variegati, in dimensione micro o XXL, accessoriati di manici in cuoio o in corda, più lunghi o più corti. Se le versioni maxi di Loewe e Isabel Marant sono l’ideale per una giornata di mare o un pomeriggio di shopping, quelle formato tascabile alla Marni ed Hermes sono perfette per un aperitivo vista tramonto.

Scaglione Ischia

Trovi qui la borsa in rafia di Moschino

Acerrime rivali delle varianti in paglia, anch’esse come loro leggere, resistenti e super cool, le borse in rafia si annoverano nuovamente tra le predilette di stagione: semplici e monocromatiche (come nel caso di Prada) o coloratissime (come quelle di Chloé) e costellate di ricami o scritte, con frange o inserti in pizzo, queste sono il tocco boho che ogni look estivo attende.

Scaglione Ischia

Puoi acquistare qui la borsetta in rafia con foulard di Kurt Geiger

Tra le favorite c’è la nostalgica borsa a secchiello (o cestino), un accessorio di gusto vintage dall’aria ricercata che evoca istantaneamente l’immagine di estati italiane e picnic all’aperto, intriso di un fascino immortale che riporta la mente alle icone di stile anni Settanta: è variopinta nella visione di Pucci e più classica, ma logata, secondo Gucci.

Scaglione Ischia

Clicca per avere la borsa a secchiello di Max Mara

Ci troviamo di fronte ad un vero e proprio fashion passepartout, leggero, dai materiali naturali, sufficientemente capiente da contenere l’essenziale ma allo stesso tempo nettamente più contenuto di una tote. Insomma, la sua emblematica estetica ricorderà anche gli idilliaci pomeriggi trascorsi nel verde, ma la sua struttura si adatta senza problemi alla vita di tutti i giorni, tra ufficio, commissioni e aperitivi serali organizzati all’ultimo secondo.

Una valida alternativa, meno delicata ma altrettanto stilosa, è la borsa in pelle intrecciata. Da sfoggiare con disinvoltura in città o al mare, è stata proposta in pedana in colori scuri e strategici quali il verde, il rosso ed il marrone, oppure in declinazioni vivacissime come nel caso di quella iconica di Miu Miu.

Alviero Martini

Un click per la borsa secchiello di Alviero Martini

Capaci di incarnare con incredibile precisione lo spirito frizzante dell’estate, sono ovviamente le borse colorate il vero must-have di questa calda stagione. In pelle, tessuto o materiali naturali non cambia, la palette di riferimento è sempre quella pastello e dal sapore gourmand vigente.

Patrizia Pepe

Rendi la borsa hobo di Patrizia Pepe realtà

Un boost di energia e buonumore per corredare con estremo stile gli outfit ridotti ai minimi termini della quotidianità. Per ulteriori informazioni chiedere a Chloè, Miu Miu, Gucci e Maison Margiela.

Sulla medesima scia sono svariate anche le proposte adorne di fiori o, ancor meglio, ciliegie. È il caso di Valentino Garavani, Dries Van Noten e Staud, che oltre alla Tommy Beaded Bag — quella popolarissima con sardine — ha sfornato diversi capolavori interamente rivestiti con perline dai motivi fruttati e ispirati alla natura.

Leggere e minimali, le borse a rete sono invece l’ennesima traccia dello stile marinaro con cui completare il proprio look da spiaggia. Perché piacciono tanto? Forse perché sono pratiche, capienti e si adattano facilmente a contenitore e contenuto.

E, se una volta costituivano il perfetto accessorio esclusivamente per il mare o il mercato, le ritroviamo oggi in veste di statement piece dal sapore urbano, dalla passerella alla vita mondana, rinnovate nei materiali, nelle forme e nei colori. Le fashion addicted più sofisticate in circolazione hanno già abboccato al trend, e voi?