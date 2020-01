Meghan Markle, pronto il divorzio anche da Harry

editato in: da

Dopo il divorzio dalla Monarchia inglese, Meghan Markle starebbe pianificando il divorzio anche da Harry. Entro 5 anni o forse 3 lo lascerà.

Meghan si sentiva fuori posto a Corte e ha trovato il modo di liberarsi dalle costrizioni del protocollo e del Palazzo con un’uscita di scena che ha fatto tremare la Corona. Suo marito l’ha seguita in questa scelta e si è giustificato dicendo che per loro non c’erano alternative. Ma non ha nascosto la sua profonda tristezza, dilaniato tra gli affetti per la sua famiglia d’origine, specialmente per il fratello William, e l’amore per la moglie e il figlio Archie.

Pare però che i progetti di rinnovamento di Lady Markle non siano finiti. La prossima mossa sarà lasciare Harry. Il magazine Globe riporta le dichiarazioni dell’esperta di Corte, Wayne Dupree: “Meghan divorzierà da Harry entro 5 anni. O forse 3″. In effetti, già mesi fa circolavano voci di un possibile divorzio tra i Duchi del Sussex che la Regina avrebbe addirittura approvato.

Continua la Dupree: “Harry desidera una vita tranquilla, lontana dai riflettori, ma non è quello che vuole sua moglie. Meghan sente il richiamo di Hollywood e dei milioni che possono arrivarle”. L’esperta inoltre è certa che Lady Markle abbia pianificato tutto dall’inizio.

Ne è convinta anche la sorellastra di Meg, Samantha che ha dichiarato che l’ex attrice “Ha attraversato la Famiglia Reale come un tornado” e ha trascinato nella corrente anche Harry. “I suoi obiettivi sono fama e fortuna. È Hollywood”. Samantha è convinta che la Markle abbia sfruttato il suo status reale per realizzare i suoi scopi.

Il Globe riporta altre fonti vicine a Palazzo che accusano Meghan di aver diviso Harry dalla sua famiglia: “Ha provocato un’aspra spaccatura tra Harry e William, un tempo inseparabili. Ha snobbato la regina, più di una volta e si è rifiutata di supportare Kate Middleton. E dopo pochi mesi, nel tipico stile di Meghan, decide di averne abbastanza e taglia i ponti, lasciando una scia di danni e di cuori infranti”.

Prosegue il commentatore del Globe che per il momento Harry e Meghan stanno correndo l’uno accanto all’altra ma per quanto tempo durerà ancora?