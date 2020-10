Shampoo antiforfora: come scegliere il migliore?

editato in: da

La forfora (o pitiriasi) è un’alterazione del cuoio capelluto molto diffusa che può provocare qualche piccolo disagio quando ci si trova in pubblico. Il motivo lo conosciamo bene: la desquamazione della pelle produce piccole scaglie color bianco/grigio, che oltre a depositarsi sui capelli, possono cadere sugli abiti indossati.

Come rimediare? Per trattare al meglio l’antiestetica forfora, è indispensabile prendersi cura dei propri capelli, effettuando una detersione quotidiana con uno shampoo antiforfora specifico.

In commercio se ne trovano diversi, formulati appositamente per contrastare i sintomi tipici della forfora – come prurito, secchezza e desquamazione – e che lasciano i capelli ben idratati. Sono facilmente reperibili online, al supermercato o in farmacia. Tuttavia, considerando la grande varietà di prodotti a disposizione, può non essere così semplice sceglierne uno davvero efficace.

Ecco quindi alcune indicazioni pratiche per scegliere il migliore shampoo antiforfora.

Miglior shampoo antiforfora: come sceglierlo

Per scegliere lo shampoo antiforfora più adatto alle proprie esigenze, è necessario capire innanzitutto quali sono le cause che ne hanno provocato la formazione. La forfora può infatti essere causata da fattori quali:

presenza di sebo sul cuoio capelluto;

cuoio capelluto sensibile;

presenza di Malassezia globosa, ovvero un microrganismo che vive sulla cute e che scomponendo il sebo, provoca irritazione in chi possiede una cute sensibile.

Uno shampoo antiforfora formulato ad hoc deve avere un pH neutro e contenere ingredienti appropriati, utili per combattere questa alterazione del cuoio capelluto. Nello specifico, deve avere un’azione:

idratante;

lenitiva;

antimicotica.

Shampoo antiforfora: gli ingredienti efficaci

Ci sono principi attivi che se inseriti all’interno della formulazione di uno shampoo antiforfora, possono contrastare i sintomi stessi della forfora. Per riconoscerli, basta leggere l’etichetta con gli ingredienti (INCI) riportata sul retro del prodotto.

Ecco quindi una lista con i principali ingredienti efficaci contro la forfora:

Solfuro di selenio ( Selenium Sulfide). È noto per la sua azione antifungina . Inoltre, riduce il prurito e in virtù della sua potente azione, viene spesso impiegato all’interno della formulazione di detergenti indicati per il trattamento della dermatite seborroica;

Selenium Sulfide). È noto per la sua . Inoltre, e in virtù della sua potente azione, viene spesso impiegato all’interno della formulazione di detergenti indicati per il trattamento della dermatite seborroica; Zinco piritione (Zinc Pyritione). Si tratta di un agente antiforfora molto utilizzato negli shampoo per la sua azione antimicotica . Riduce infatti lo sviluppo di funghi, ma anche l’eccessiva produzione di sebo e la sovrapproduzione di cellule della pelle;

(Zinc Pyritione). Si tratta di un agente antiforfora molto utilizzato negli shampoo per la sua . Riduce infatti lo sviluppo di funghi, ma anche l’eccessiva produzione di sebo e la sovrapproduzione di cellule della pelle; Piroctone olamina (Piroctone Olamine). Questo attivo ha un’azione antimicrobica e antibatterica, ideale per il trattamento di problematiche cutanee. Viene impiegato a basse concentrazioni per cui non si trova tra i primissimi ingredienti di uno shampoo antiforfora;

(Piroctone Olamine). Questo attivo ha un’azione antimicrobica e antibatterica, ideale per il trattamento di problematiche cutanee. Viene impiegato a basse concentrazioni per cui non si trova tra i primissimi ingredienti di uno shampoo antiforfora; Bardana (Arctium minus). Ecco un ingrediente tutto vegetale con ottime proprietà antinfiammatorie e antibatteriche, ideale per contrastare l’eccessiva produzione di sebo ;

(Arctium minus). Ecco un ingrediente tutto vegetale con ottime proprietà antinfiammatorie e antibatteriche, ideale per ; Estratto di eucalipto (Eucaliptus Globulus Leaf Extract). Questo ingrediente di origine naturale agisce direttamente su irritazione e prurito , donando un piacevole senso di freschezza;

(Eucaliptus Globulus Leaf Extract). Questo ingrediente di origine naturale , donando un piacevole senso di freschezza; Tea tee oil (Melaleuca alternifolia). Impiegato anche all’interno di formulazioni di creme, l’estratto di tea tree oil costituisce un ingrediente prezioso, alleato di bellezza e benessere . Agisce da antimicrobico naturale ed elimina efficacemente impurità dal cuoio capelluto;

(Melaleuca alternifolia). Impiegato anche all’interno di formulazioni di creme, l’estratto di tea tree oil costituisce un ingrediente prezioso, . Agisce da antimicrobico naturale ed elimina efficacemente impurità dal cuoio capelluto; Estratto di ortica (Urtica Dioica Extract) . Noto per le sue proprietà idratanti e astringenti, l’estratto di ortica è indicato per purificare la cute e i capelli , soprattutto quando il cuoio capelluto è interessato da una grande produzione di sebo;

(Urtica Dioica Extract) Noto per le sue proprietà idratanti e astringenti, l’estratto di ortica è indicato per , soprattutto quando il cuoio capelluto è interessato da una grande produzione di sebo; Estratto di salvia (Salvia Officinalis). Si tratta di un ingrediente naturale che favorisce la regolazione della produzione di sebo : tutto merito delle sue proprietà dermopurificanti;

(Salvia Officinalis). Si tratta di un ingrediente naturale che : tutto merito delle sue proprietà dermopurificanti; Estratto di limone (Citrus Medica Limonum Extract). Ideale in caso di produzione di sebo eccessiva, questo estratto è un vero toccasana per cute e capelli grazie alle sue naturali proprietà astringenti e purificanti ;

(Citrus Medica Limonum Extract). Ideale in caso di produzione di sebo eccessiva, questo estratto è un vero toccasana per cute e capelli grazie alle sue naturali ; Estratto di aloe vera (Aloe Barbadensis). L’aggiunta di questo ingrediente naturale, oltre a favorire una delicata detersione dei capelli e della cute, aiuta a prevenire la formazione della forfora grazie alle sue proprietà antimicotiche e antibatteriche.

Come abbiamo visto, per avere capelli idratati e un cuoio capelluto pulito libero dai sintomi tipici della forfora, basta scegliere lo shampoo antiforfora più adatto alle proprie necessità. Una formulazione con principi attivi e ingredienti naturali dalle proprietà antinfiammatorie e antimicrobiche, può infatti trattare prurito, desquamazione, secchezza, cute sensibile.

E per un’azione completa e mirata contro la forfora, oltre a scegliere il miglior shampoo antiforfora, si può agire evitando (per quanto possibile) situazioni di stress e curando l’alimentazione.

Per i casi di forfora particolarmente ostinati o per alterazioni del cuoio capelluto importanti, come la dermatite seborroica o la psoriasi del cuoio capelluto, può essere necessario il consulto con uno specialista.