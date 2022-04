Quali sono le migliori app fitness?

Laurea in Filosofia e Master in Giornalismo Internazionale LUISS. Trainer certificata CONI e FIF (Mat base e avanzato). Studia Anatomy in Motion (Gary Ward) e Qi gong.

I vantaggi delle App per fare fitness

Le App sono di facile comprensione e uso, permettono di fare fitness anche in casa vostra e in altri spazi e vi consentono di gestire, monitorare e progredire. Possono essere App specifiche che allenano il corpo in modo mirato, se siete per esempio runner abituali o praticate altri sport. In questo modo andate a integrare con allenamenti mirati, utili e anche divertenti. Potete stoppare, studiare a fondo uno o numerosi movimenti, mandare indietro, ripetere l’allenamento all’interno della settimana. Certo, non avete trainer in presenza fisica che vi correggono o aiutano a gestire il carico di lavoro, ma il livello di concentrazione e i risultati sono assicurati.

Familiarizzando con una App si riesce a gestire bene il progresso e si notano le differenze dall’inizio al presente. Bisogna in ogni modo familiarizzare bene con gli esercizi e le migliori app spiegano come fare anche per evitare infortuni. Se subentra la monotonia, potrete sempre alternare l’allenamento con un’altra app e variarlo. Cercate di non ossessionarvi con un programma specifico, siate sempre pronti/e a portare avanti lavori fisici semplici come la corsa (fatta sempre con la giusta tecnica e le giuste calzature per il vostro piede), il nuoto, la camminata veloce. Il grande vantaggio sta nel poter decidere come e quando allenarvi e nel riuscire anche a farlo senza confinarvi sempre in casa ma usando giardini, parchi, situazioni esterne.

In alcuni casi si potrebbe sentire una certa resistenza ad affidarsi a contenuti digitali di ordine generico, ma alcune di queste applicazioni – anche quelle gratuite – hanno alle spalle e dietro le quinte tantissimo lavoro tra tecnici, professionisti, grafici e videomaker e sono proprio pensati per avere il massimo della resa utilizzando un tempo specifico e concentrato. Se state iniziando, cercate applicazioni che abbiano un’interfaccia intuitiva, non troppo complessa e che soprattutto vi piaccia. Potete anche coinvolgere un parente o uno o un’amica, anche se, magari all’inizio, potreste provare tutto il gusto di fare qualcosa per voi stessi/e in solitaria, specie se non vi allenate da tempo.

Gratuite

Vediamo insieme alcune app di fitness utili ed efficaci che permettono di allenarsi anche senza pagare un conto mensile fisso o che comunque danno una base gratuita a partire dalla quale si possono aumentare livelli e opzioni di base o andare a personalizzare ulteriormente.

Nike Training Club

Tra tutte, l’applicazione “regina”, molto ricca, incredibilmente varia, con molta selezione per quel che riguarda la scelta dell’allenamento mirato. Programmi organizzati per total body, vari distretti muscolari e specifici obiettivi. Sono ben 185 allenamenti gratis disponibili, di diverse tipologie e le voci fuori campo guidano benissimo i movimenti e suggeriscono anche alcuni accorgimenti per evitare infortuni. Disponibile per IOS e Android. Assolutamente da provare e, eventualmente, da integrare con allenamenti specifici a pagamento per chi corre regolarmente.

Pocket Yoga

Dedicata allo yoga, ma con aspetti dinamici interessanti e sequenze che tengono il corpo in forma. Si sceglie tra 27 sessioni, con durata e difficoltà diverse. Si seleziona il sottofondo musicale, si possono leggere i benefici delle posizioni e la corretta esecuzione.

MyFitness Pal

Un’app che unisce il lavoro di sudore sul tappetino alle sessioni di allenamento. Disponibile per IOS e Android, questa applicazione permette di vedere le calorie che si consumano e si assumano a tavola e contemporaneamente quelle che si bruciano attraverso il lavoro fisico. Si possono inserire quasi in tempo reale i dati relativi alle calorie e si possono sempre inserire in momenti successivi se non si riesce subito. Esiste anche la versione gratuita, mentre per iscriversi alla versione Premium ci sono fasce di prezzo varie a partire da 9,99 euro/mese (con un mese di prova gratuita).

A pagamento

Vediamo insieme alcune App a pagamento che permettono di sviluppare la propria pratica in modo graduale e soddisfacente, personalizzato e sempre migliorabile:

Seconds

Questa app permette di selezionare il timer in base all’attività fisica e insegna a tenere conto delle fasi low intensity e di quelle high intensity, facendo tenere bene il passo della progressione. Anche nella sua versione base rappresenta una risorsa efficace, dettagliata e immediata. Freemium per Android e iOs, la versione Pro costa 5,49 euro.

Freeletics Bodyweight

Disponibile anche in versione gratuita, quella a pagamento offre molti stimoli, spunti e occasioni di progresso. Si paga a settimana per un coach che sviluppa un programma personalizzato funzionale e mirato.

Keelo – Strength HIIT Workouts

Ottima per chi ama il crossfit, questa applicazione offre un allenamento ad alta intensità. Gli allenamenti sono brevi e intensi, l’app è disponibile anche in versione freemium per Android e iOs, mentre a partire da 12 euro al mese si ha a disposizione un allenatore virtuale che serve proprio come un personal trainer, fornisce feedback, risposte, pareri e consigli personalizzati.