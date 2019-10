Dieta con zucca: perdi peso, ti depuri e ti proteggi dal rischio cancro

editato in: da

Semi di zucca: 5 cose da conoscere su proprietà e utilizzo

La zucca è uno dei frutti di stagione più popolari dell’autunno anzi, un vero e proprio simbolo del passaggio alla stagione invernale. Versatile e gustosa, usata nella preparazione di ricette dolci e salate, la zucca colora le nostre tavole ma soprattutto è un alleato preziosissimo per la nostra salute.

Originaria del Nord America, questa pianta della famiglia delle cucurbitacce è una vera e propria fonte di benessere grazie alle sue proprietà nutritive e ai tanti benefici che apporta all’organismo di chi la consuma.

La zucca infatti, è ricca di vitamine e minerali, pur essendo particolarmente povera di calorie. Una dieta a base di zucca è quindi anche consigliata a chi punta a perdere peso senza rinunciare al gusto.

Una delle azioni più preziose della zucca è quella antiossidante. Il frutto arancione infatti, è un’ottima arma contro i radicali liberi, grazie all’alfa-carotene al beta-carotene e al beta-criptoxantina. Essendo i radicali liberi fonti di infiammazioni che possono degenerare, un consumo regolare di zucca, può aiutare molto il nostro corpo nella prevenzione dei tumori, come confermano gli studi dell’ American Institue for Cancer Research.

Il frutto inoltre è povero di calorie e contemporaneamente contiene moltissima acqua e questo lo rende particolarmente prezioso nelle diete detox e nei momenti in cui, come i cambi di stagione, abbiamo particolarmente bisogno di depurare il nostro corpo.

E mentre si affaccia la stagione delle influenze, c’è da ricordare che la zucca è anche ricca di sostanze che aiutano a rafforzare il sistema immunitario: anche qui, la parte del leone la fa il beta carotene, che il nostro corpo trasforma in vitamina A, rafforzando il sistema immunitario e aiutandolo a combattere le infezioni. Oltre alla vtamina A, la zucca è ricca di vitamina C, vitamina E, ferro e acido folico, tutti preziosi alleati per la salute e in particolare per la salute delle donne.

Ricca di vitamine e potassio, la zucca è anche un grande alleato del nostro cuore e di chi ha bisogno di tenere sotto controllo la pressione arteriosa.

Introdurre la zucca nella dieta si rivelerà una mossa vincente anche per il nostro peso forma, trattandosi di un alimento incredibilmente ricco di sostanze benefiche per il nostro corpo, ma con un valore calorico veramente basso. Basti pensare che 245 grammi di zucca contengono nemmeno 50 calorie. È anche un’importante fonte di fibre che aiutano il nostro organismo a tenere sotto controllo il peso corporeo e a ridurre il senso di fame.

Inoltre, come si sa, il beta carotene e le vitamine contenute anche nella zucca hanno anche effetti positivi sulla nostra bellezza, in particolare nutrono la pelle rendendola più luminosa e vitale.

Per godere dei tanti benefici di questo frutto speciale, basta introdurlo nelle proprie abitudini alimentari, un’impresa che si rivelerà piuttosto semplice. Che siate amanti del dolce o del salato, riuscirete facilmente a trovare un modo per far diventare la zucca parte dei vostri.

Potete usarla da sola, condendola semplicemente con olio e sale, oppure come accompagnamento o ingrediente di piatti più complessi: pasta, risotti, insalate, zuppe, verdure arrostite. Si tratta di un ortaggio goloso e molto usato anche in tante ricette della tradizione italiana che può essere consumato davvero in moltissimi modi diversi. Il suo sapore versatile la rende un ingrediente popolare anche come base per ricette dolci come creme, torte, biscotti e pancake e tanto altro. Qualunque sia la vostra scelta, con la zucca, riuscirete a fare il pieno di gusto e salute.