Perché a volte non basta tutto l’amore del mondo per stare insieme

L’amore non basta per amare, né per costruire quella favola che ho tanto inseguito, sognato e voluto. E l’ho desiderato davvero con tutta me stessa, con ogni muscolo del mio corpo e con la forza che mi appartiene, di salire in sella a quel cavallo bianco e raggiungere l’infinito, con te.

Quello bellissimo ed etereo dalle sfumature rosa e azzurro, quello in cui tutti i tramonti hanno il colore dell’oro, gli uccelli non smettono di cantare e i fiori non appassiscono mai.

Ma la vita, ora lo so, differisce assai da tutte quelle storie che amavo leggere da bambina. Perché tutte queste sfaccettature che in quelle favole non ho mai visto le ho imparate a mie spese, sulla mia pelle come dimostrano le numerose cicatrici che ogni tanto ancora sanguinano, e fanno male. Come quella che mi ha lasciato la tua assenza e che non potrò mai rimarginare.

Perché tutto cambia, si evolve e si trasforma, perché nessuno resta più com’era e anche io e te siamo cambiati. O forse, simili, non lo siamo mai stati.

Ci abbiamo creduto però, per davvero, che sulle pagine del destino i nostri nomi fossero scritti vicini, attaccati e traslati su carta dallo stesso inchiostro, colpevole di aver sigillato la nostra unione alla stregua del più bello, inspiegabile e forte dei sortilegi.

Ci abbiamo creduto davvero e ci siamo amati. Dalle viscere dell’anima e dalle pulsazioni del cuore abbiamo sentito quel sentimento forte e potente nascere, crescere ed esplodere e lo abbiamo protetto, con le unghie e con i denti fino a quanto abbiamo capito che tutto quello che c’era di bello era stato avvelenato.

Perché quello che ci nutriva non era gentile, come solo l’amore sa essere, ma ci consumava da dentro trasformandoci in tutto ciò che non volevamo essere. E io non volevo questo per me, tu non lo volevi per me.

E allora poi l’abbiamo capito che l’amore non basta per amare, per stare insieme, per crescere e per vivere felici. E forse lo abbiamo compreso, sin troppo dolorosamente, che quei nomi sul libro del destino dovevano solo incrociarsi, incontrarsi e scontrarsi per cambiare per sempre le nostre vite e noi stessi.

Per capire che l’amore ha tante sfumature, anche se le nostre sono state le più belle, le più forti e le più magiche e che esisteranno per sempre. Dentro di te, dentro di me.