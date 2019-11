Dieta con le mandorle: 23 cose da sapere per dimagrire e proteggere il cuore

editato in: da

Frutta secca, proprietà e calorie

Le mandorle sono un alimento base di ogni tipo di dieta, dalla vegetariana a quella senza glutine. Essendo ricche di proteine, fibre e grassi buoni, danno l’energia giusta al corpo e proteggono il cuore e la memoria, ma anche mantengono la bellezza di unghie, capelli e pelle.

“La formula di ‘ricarica’ che suggeriamo include uno spuntino smart – come le mandorle – da consumare durante una pausa a metà mattina o metà pomeriggio. Può essere inoltre utile portare con sé una manciata di mandorle (28g o 23 mandorle circa) da consumare quando si percepisce un calo di energia. Le loro proteine e grassi buoni, oltre alle fibre, possono rivelarsi di aiuto per rimanere in pista durante tutto il corso della giornata“ afferma la dietista Marta Molin di ANDID (Associazione Nazionale Dietisti).

Dunque, 23 è il numero di una porzione perfetta di mandorle: una manciata da circa 28 grammi. E 23 sono le cose da sapere sulle mandorle per scoprire i loro benefici sulla salute e la dieta, oltre che per il nostro pianeta:

Ricarica di energia:

Lo spuntino portatile: facile da consumare quando e dove, ti dà l’energia per ricaricare la tua giornata e una gradevole croccantezza. Snack nutriente: le mandorle sono uno snack nutriente, forniscono proteine vegetali e sono ricchi di grassi e fibre sani che ti aiutano durante tutto il giorno. Ricche di magnesio: le mandorle sono una fonte ricca di magnesio, che contribuisce alla riduzione della stanchezza e dell’affaticamento. Energizzante: le mandorle sono ricche di riboflavina (B2) e fonte di niacina (B3), tiamina (B1) e acido folico (B9), che svolgono un ruolo nella produzione di energia nel corpo. Fonte di proteine: con le sue proteine energetiche, fibre, grassi buoni e una grande quantità di nutrienti, una manciata di mandorle (23 mandorle) è uno spuntino perfetto per ricaricare le batterie. Perfetto per gli allenamenti: le mandorle sono uno ottimo spuntino da allenamento – una ricerca pubblicata sul Journal of International Society of Sport Nutrition ha concluso che uno spuntino alle mandorle può migliorare la resistenza.

Sostenibilità:

Non solo da mangiare: i coltivatori di mandorle della California hanno intrapreso un percorso verso un futuro a rifiuti-zero e stanno esplorando nuove modalità per utilizzare tutto ciò che arriva dai frutteti e farne il migliore uso. Amiche delle api: proprio come le mandorle sono per noi uno snack nutriente, il polline del mandorlo è altrettanto nutriente per le api da miele, contente tutti e 10 gli amminoacidi essenziali per la loro dieta. Coltivate con amore: più del 90% delle coltivazioni di mandorle è a conduzione familiare, molte delle quali gestite da coltivatori di terza e quarta generazione che vivono sul territorio e lo lasciano in eredità ai propri figli. Dunque, è estremamente chiaro quanto sia necessario proteggere e preservare le risorse per le generazioni future. La sostenibilità è al centro della comunità delle mandorle della California: coltivate responsabilmente e ricche di bontà naturale, le mandorle sono buone per te e buone per il pianeta. Negli ultimi 20 anni, i coltivatori di mandorle della California hanno adottato nuove pratiche di sostenibilità che hanno contribuito a ridurre del 33% la quantità di acqua necessaria per far crescere una libbra di mandorle, ma sappiamo che c’è ancora molto da fare, quindi stiamo continuando a investire in ricerca e nuove tecnologie per continuare a ridurre il consumo di acqua.

Nutrizione: