Stefano De Martino parla per la prima volta di Belen: la verità sul ritorno di fiamma

Stefano De Martino rompe il silenzio e per la prima volta racconta il doloroso addio a Belen Rodriguez e il ritorno di fiamma. Ormai da mesi non si parla d’altro: l’argentina e l’ex ballerino di Amici sono tornati insieme. Una notizia arrivata come un fulmine a ciel sereno, quando ormai tutti credevano che l’amore fosse ormai finito.

Scopriamo invece che Belen e Stefano non hanno mai smesso di amarsi e che la separazione, arrivata nel 2015 dopo le nozze e la nascita di Santiago, è stata vissuta come un vero e proprio dramma da entrambi.

“La separazione è stata un fallimento” ha confessato De Martino nel corso di un’intervista rilasciata ad M Magazine, dove ha parlato per la prima volta del rapporto con la Rodriguez. I due sono reduci da una vacanza in Marocco insieme al piccolo Santiago, con cui hanno ufficializzato il ritorno di fiamma, fra dichiarazioni d’amore e video romantici.

“Non sapevo cosa sarebbe avvenuto – ha svelato Stefano, ricordando il periodo della separazione – non potevo prevedere se sarebbe stato definitivo, ma io ho lavorato molto per ritrovare la serenità”. Dopo l’addio – arrivato per volere di De Martino – Belen aveva ritrovato il sorriso fra le braccia di Andrea Iannone, mentre il ballerino non aveva più avuto storie importanti, ma solo un brevissimo flirt con Gilda Ambrosio.

Poi l’addio della Rodriguez al campione di MotoGp e il riavvicinamento fra i due ex, arrivato anche per amore di Santiago. Proprio la volontà di preservare la serenità del figlio aveva spinto Belen e Stefano, sin da subito, a cercare di ricostruire un rapporto civile, superando difficoltà e risentimenti.

“Io e Belen abbiamo sempre avuto una regola – ha rivelato De Martino -: che non avremmo mai delegato Santiago alle tate e questo va molto a vantaggio del rapporto padre e figlio”. Ora che finalmente la famiglia si è riunita il conduttore di Made In Sud non potrebbe essere più felice: “Gli obiettivi professionali sono importanti – ha concluso Stefano – ma hanno valore solo se posso condividerli con le persone che amo”.