Belen e De Martino in Marocco ufficializzano l’amore

Belen e De Martino ufficializzano l’amore con una vacanza in Marocco insieme al piccolo Santiago. La coppia, protagonista di un discusso ritorno di fiamma, si è concessa un breve viaggio in occasione della Pasqua. Non la Polinesia, come era stato ipotizzato, ma il Nordafrica, dove la Rodriguez e l’ex marito si sono lasciati andare a tenerezze e dichiarazioni importanti.

Belen ha così postato sul suo profilo Instagram una foto inequivocabile dove lei e De Martino si tengono abbracciati al tramonto mentre si scambiano tenere carezze. La foto è stata scatta da loro figlio Santi che ha appena compiuto 6 anni.

Invece il ballerino e nuovo conduttore di Made In Sud ha pubblicato su Instagram uno scatto che ritraeva Belen e Santiago commentando: “Le mie persone preferite”. L’ennesima dimostrazione che la passione è tornata e che la Rodriguez e De Martino sono di nuovo innamorati. Ormai, dopo smentite e gossip, non si nascondono più e sui rispettivi profili social postano video e foto nelle Stories, raccontando un viaggio dedicato alla famiglia.

Vediamo il piccolo Santiago che si diverte nel deserto, ma soprattutto Belen e Stefano che si abbracciano e si scambiano baci e abbracci durante una cena. Dopo le nozze nel 2013 e l’addio nel 2015, la showgirl e l’ex ballerino di Amici hanno deciso di riprovarci, per la felicità dei fan, ma soprattutto del loro bambino.

A fare il primo passo, secondo alcune indiscrezioni, sarebbe stato proprio De Martino, che dopo la fine del matrimonio con Belen non era più riuscito ad avere storie d’amore importanti, vivendo solo un brevissimo flirt con Gilda Ambrosio. La Rodriguez aveva provato a dimenticarlo fra le braccia di Andrea Iannone, ma la relazione è arrivata al capolinea, dopo un lungo tira e molla, forse proprio perché il cuore dell’argentina non è mai stato libero.

Oggi Belen e Stefano sono nuovamente una famiglia, anche se per ora non hanno ancora rilasciato interviste o dichiarazioni ufficiali. Preferiscono godersi questo momento felice lontano dai riflettori, trascorrendo il loro tempo con il piccolo Santiago, che oggi ha sei anni.

“Sono tornati insieme – aveva detto qualche tempo fa Jeremias Rodriguez, fratello di Belen -. È una bellissima notizia soprattutto per Santiago. Lui quando si sono separati era molto piccolo ed è sempre stato abituato a non vederli insieme. Non ha mai sofferto di questo, ma oggi che sono di nuovo insieme si vede il cambiamento in meglio”.