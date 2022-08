“Non le ho fatto mancare niente”: Totti rompe il silenzio su Ilary

Dopo l’annuncio della loro separazione, Francesco Totti e Ilary Blasi hanno imboccato strade diverse. Se la bella conduttrice ha immediatamente lasciato l’Italia con i suoi figli, per regalarsi una lunga vacanza lontano dalle luci dei riflettori (ma ampiamente condivisa sui social), l’ex calciatore giallorosso si è chiuso in un rigoroso silenzio. Ma adesso, a quanto pare, si è lasciato andare ad una confessione inattesa.

Francesco Totti, lo sfogo su Ilary Blasi

La frattura tra Francesco Totti e Ilary Blasi sembra definitivamente insanabile. Le voci di un possibile tradimento, le continue indiscrezioni sul flirt tra l’ex numero 10 della Roma e la bella Noemi Bocchi, la possibilità che la conduttrice decida di trasferirsi a Milano assieme ai figli per ricominciare una nuova vita: tutto fa credere che non ci sia alcun margine per ricucire un rapporto ormai deteriorato. Eppure, le parole di Totti somigliano a quelle di un uomo che, in fondo, è ancora innamorato. A riportarle è il Corriere della Sera, che ha intercettato le confidenze che il campione giallorosso avrebbe fatto al suo amico Alex Nuccetelli – colui che, tanti anni fa, gli aveva fatto conoscere l’ex letterina.

“Lo sai, per me guai a chi me la tocca Ilary, perché sera sempre mia moglie. Ok, ex moglie, la madre dei miei figli. Capirai, dopo vent’anni. Oh, abbiamo passato insieme quasi un quarto di secolo. Non le ho fatto mancare niente, in tutto e per tutto, perché ero proprio innamorato pazzo. Se avesse fatto qualcosa in più, non mi sarei allontanato, questo è scontato” – avrebbe rivelato Francesco Totti. Parole cariche di amarezza, ma anche di un sentimento che supera il rancore, e che può nascere solamente dalle ceneri di un grande amore che è durato per così tanto tempo.

Ma c’è di più: la confessione di Totti lascia intendere quello che, dalle persone che lo circondano, è sempre stato affermato. Ovvero che la separazione non sia dovuta ad un suo presunto tradimento con Noemi, bensì a qualcosa che è accaduto prima, e che ha portato all’inevitabile rottura. Di che cosa si tratti, è ancora un mistero. E Ilary non sembra aver alcuna intenzione di rivelarlo, preferendo godersi questi ultimi scampoli d’estate da sola o assieme ai figli, condividendo foto meravigliose sui suoi profili social.

Ilary Blasi e Francesco Totti, il divorzio

Nel frattempo, sembra essere tutto pronto per il divorzio. Francesco Totti starebbe cercando la soluzione migliore per rendere il processo meno doloroso possibile, soprattutto per i figli Cristian, Chanel e Isabel. Ed è a questo scopo che, sempre stando al Corriere della Sera, avrebbe scelto di affidare la tutela dei suoi interessi all’avvocato divorzista Annamaria Bernardini De Pace, una vera autorità nel campo. Una decisione che sembrerebbe mirare a raggiungere lo scioglimento consensuale del matrimonio.

La Bernardini De Pace è infatti legata da stima profonda all’avvocato Alessandro Simeone, che rappresenta Ilary. Insieme, potranno lavorare in armonia nel tentativo di districare i difficili rapporti patrimoniali (e non solo) che tengono ancora uniti Totti e la splendida conduttrice. Sempre che, nel frattempo, non intervenga qualcosa che possa mandare tutto all’aria. Come ad esempio la tanto discussa (e ancora nel campo delle indiscrezioni) intervista-sfogo che la Blasi potrebbe rilasciare nel salottino di Verissimo alla sua amica Silvia Toffanin. Questo sì che cambierebbe le carte in tavola. Ma la partita è ancora completamente aperta.