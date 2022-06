Luisa Ranieri e Luca Zingaretti scatenati: cori e balli al concerto di Vasco Rossi

Cosa si fa a un concerto? Si canta e si balla. E così hanno fatto Luisa Ranieri e Luca Zingaretti che hanno preso parte all’ultima data del concerto di Vasco Rossi. Scatenati al ritmo di alcuni dei brani più celebri del rocker italiano, si sono emozionati e divertiti. A raccontarlo è stata proprio l’attrice che ha condiviso alcuni momenti della serata attraverso le sue storie Instagram.

Luisa Ranieri e Luca Zingaretti, scatenati al concerto di Vasco

Si torna negli stadi ad assistere ai concerti, una rinnovata voglia di libertà – dopo due anni di pandemia e di restrizioni – che investe proprio tutti. Ancora di più se sul palco c’è l’essenza del rock italiano: Vasco Rossi. Così succede che, tra la folla assiepata sotto il palco, si incontrino anche dei vip, intenti a ballare e a cantare, proprio come farebbe ognuno di noi.

Lo sanno bene Luisa Ranieri e Luca Zingaretti che sono dati alla pazza gioia durante l’ultima data del tour di Vasco. Canzoni, balli, cori: scatenati ed emozionati come non mai.

A immortalare il tutto è stato il cellulare di Luisa Ranieri che, attraverso alcune storie pubblicate sul suo profilo Instagram, ha raccontato la serata.

Senza usare le parole: perché ci sono situazioni che non ne hanno alcun bisogno. E una di queste sono i concerti. In quei casi bastano gli occhi pieni di felicità, i balli e le canzoni urlate a scquarciagola con il resto del pubblico. Tornare a virere quell’energia, dopo un lungo stop, è contagioso per tutti.

Tutto questo emerge dalle storie di Luisa Ranieri, che ha ripreso anche il momento in cui Vasco è passato per battere cinque. Insomma l’entusiasmo era tanto ed era palpabile.

Luisa Ranieri indossava una maglia nera e aveva i capelli legati, mentre il marito un cappellino e una maglietta entrambi grigi. Con loro alcuni amici.

Luisa Ranieri e Luca Zingaretti, l’amore e la carriera

E festeggiano 18 anni insieme e dieci di matrimonio Luisa Ranieri e Luca Zingaretti: una coppia affiatata e di successo che condivide il mestiere con talento e passione.

Lei è impegnata con la seconda stagione della serie tv Le indagini di Lolita Lobosco, le cui puntate sono state girate in Puglia tra Monopoli e Bari. Dopo il successo della prima stagione, tornerà quindi sul piccolo schermo a vestire i panni della vicequestore di Bari e a capo di una squadra di soli uomini. Le nuove puntate saranno trasmesse su Rai 1, ma non è stata ancora resa nota la data di uscita. Intanto si possono godere i primi look dell’attrice nei panni della poliziotta.

Luca Zingaretti non è da meno. Recentemente ha fatto il suo esordio Il Re, la nuova serie originale Sky in cui l’attore interpreta un direttore di carcere senza scrupoli. Un ruolo importante dopo che, per tantissimi anni, ha dato il volto al Commissario Montalbano, tra le serie tv più amate.

Sul fronte privato la coppia festeggia i 18 anni insieme e dieci dal giorno in cui si sono detti sì, ovvero il 23 giugno del 2012. Una lunga storia d’amore che li vede ancora oggi affiatati e complici.

