Luisa Ranieri è tornata, i primi look ad alta seduzione di “Lolita Lobosco 2”

Luisa Ranieri è a Bari a girare la seconda stagione de Le indagini di Lolita Lobosco. È dall’inizio di maggio che l’attrice, moglie di Luca Zingaretti, è sul set della fortunata serie. Prima a Monopoli e poi a Bari per sette settimane. Ed è proprio da qui che sono state scattate le prime foto della nuova fiction.

Luisa Ranieri sul set de Le indagini di Lolita Lobosco 2

Luisa Ranieri torna dunque nei panni di Lolita Lobosco. Nella prima stagione la poliziotta, promossa a vicequestore, era tornata nella sua città natale, Bari, dopo un periodo trascorso al Nord. Qui viene messa a capo di una squadra di soli uomini con la doppia sfida di dover gestire indagini complesse e nel contempo di sfidare e superare pregiudizi e stereotipi di genere.

La prima stagione andata in onda su Rai 1 nel 2021 ha avuto un enorme successo di pubblico, anche se non mancate alcune critiche per l’accento utilizzato da Lolita. Ma nonostante le polemiche, presto stemperate, la Ranieri ha trionfato col suo personaggio fuori dagli schemi, confermandosi una grande attrice che riesce a tener testa perfino al Commissario Montalbano, alias Zingaretti.

Luisa Ranieri, i primi look di Lolita Lobosco

Visti gli ottimi risultati dello scorso anno, ecco dunque Luisa Ranieri di nuovo sul set. Nelle prime foto realizzate durante le riprese a Bari sono stati svelati i primi due look di Lolita Lobosco che come sappiamo ama i tacchi alti e ha un grande sex appeal.

Al vicequestore non servono grandi accessori o strategie particolari per rivelare la sua femminilità. Nelle prime immagine dal set pugliese vediamo Luisa, alias Lolita, indossare un paio di pantaloni bianchi, taglio jeans, abbinati a una camicia bordeaux slacciata al punto giusto e una bellissima collana turchese a fare da contrasto.

Altra sequenza, altro look. La Ranieri gira una scena in riva al mare e la vediamo indossare una lunga camicia gialla con dei jeans a zampa di elefante e questa volta scarpe ultra flat. C’è anche il look per il jogging con t-shirt e leggings aderenti.

Le indagini di Lolita Lobosco 2, quando sarà trasmessa

La seconda stagione de Le indagini di Lolita Lobosco sarà trasmessa su Rai 1, ma ancora non è nota la data di uscita. La regia è sempre di Luca Miniero e gli episodi sono liberamente tratti dai romanzi di Gabriella Genisi.