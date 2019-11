Domenica Live, nuove rivelazioni sull’ex della Caruso. La D’Urso la consola

editato in: da

Finalmente sembra arrivata la serenità per Paola Caruso e per il suo piccolo Michelino. A svelarlo è la stessa showgirl calabrese, ospite di Barbara D’Urso nel salotto di Domenica Live, per raccontare il momento felice della sua vita insieme al figlio e all’uomo che da qualche tempo le sta accanto, Moreno Merlo.

Un nuovo amore, quello con Merlo, che ha dovuto superare la diffidenza che la Caruso aveva verso gli uomini, dopo le sofferenze causate dalla sua travagliata relazione con l’ex, Francesco Caserta, che la lasciò quando la showgirl era incinta, e che si è poi rifiutato di conoscere suo figlio Michele, che oggi ha 7 mesi.

In forma e finalmente sorridente, la ex Bonas sembra ora serena mentre dice a Barbara D’Urso una frase che non lascia dubbi, riferendosi al suo rapporto con Moreno: “Ora siamo una famiglia”.

Il colpo di scena però, nella tormentata vita sentimentale della showgirl, sembra essere sempre dietro l’angolo, e proprio mentre racconta alla conduttrice della sua nuova vita, arriva la rivelazione inaspettata sul suo ex, nella forma di un video messaggio inviato da Floriana Messina. L’ex concorrente del Grande Fratello racconta nel video di essere stata contattata da Caserta su Instagram e di aver risposto ‘a nome’ di Paola Caruso, invitandolo a prendersi cura di suo figlio.

La showgirl calabrese però, non sembra essere troppo sorpresa della rivelazione della Messina, infatti, spiega a Barbara D’Urso, non senza amarezza, di essere a conoscenza della situazione:

Mi hanno contattato diverse persone dicendomi che Francesco Caserta le contatta su Instagram. Nonostante in questo momento lui si dichiari fidanzato ufficialmente, continua a scrivere su Instagram a tantissime donne dello spettacolo.

A quel punto però interviene la padrona di casa per riportare il sorriso sul volto della showgirl. Barbara D’Urso ricorda infatti alla Caruso che ora non deve preoccuparsi di ciò che fa Caserta, e deve godersi con un po’ di serenità la sua ‘nuova famiglia’: il suo piccolo Michelino e adesso, finalmente, anche l’uomo che sembra volerle stare veramente al fianco, impegnandosi con lei, seriamente.