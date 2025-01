Carlo Conti, quante volte ha presentato il Festival di Sanremo

La 75esima edizione del Festival di Sanremo verrà condotta da Carlo Conti, che presenterà la kermesse musicale anche nel 2026. Questa però non è la prima volta sul palco dell’Ariston per il conduttore, che è stato alla guida dell’evento già tre volte: nel 2015, nel 2016 e nel 2017, con ottimi risultati in termini di share.

Carlo Conti, il Sanremo del 2015

Nel 2015 Carlo Conti sale per la prima volta sul palco dell’Ariston, per la 65esima edizione del Festival di Sanremo. La sua fu una parentesi compresa tra il secondo biennio di Fabio Fazio e quello di Claudio Baglioni, prima delle cinque edizioni da record – sul piano degli ascolti e soprattutto della raccolta pubblicitaria – di Amadeus.

Il conduttore toscano riesce a ottenere grandi risultati: con il 48,64% di media è stata, in termini di share, l’edizione più vista dal 2006 fino ad allora. Per condurre le serate del 65esimo Festival, Conti sceglie di farsi affiancare dalle cantanti Emma Marrone e Arisa e dall’attrice Rocío Muñoz Morales. Emma aveva vinto il Festival di Sanremo nel 2012 con il brano Non è l’Inferno, mentre Arisa aveva trionfato l’anno precedente con il pezzo Controvento.

Quell’anno i cantanti in gara sono 20: per la prima volta saliranno sul palco dell’Ariston Lorenzo Fragola, Nesli, Il Volo, Moreno, I Dear Jack, Bianca Atzei, Biggio e Mandelli, Mauro Coruzzi in coppia con Grazia Di Michele e Lara Fabian. Sarà Il Volo a vincere la 65esima edizione del Festival di Sanremo con la canzone Grande Amore; secondo posto per Nek con Fatti Avanti Amore, e terza Malika Ayane con Adesso e Qui (Nostalgico Presente).

L’edizione del 2016

Anche la 66esima edizione del Festival è stata condotta da Conti, anche questa con ottimi risultati, superando in termini di ascolti la precedente. E accanto a lui ha voluto l’attrice e comica Virginia Raffaele, dall’attore Gabriel Garko e dalla modella e attrice Madalina Ghenea.

Nel 2016 il direttore artistico ha confermato il numero degli artisti in gara: sempre 20, con esordienti all’Ariston Clementino, Francesca Michielin e Deborah Iurato in coppia con Giovanni Caccamo. Vincono gli Stadio con la canzone Un Giorno Mi Dirai, secondo posto per Francesca Michielin con Nessun Grado Di Separazione, terzi Giovanni Caccamo e Deborah Iurato con Via Da Qui.

La terza edizione condotta da Conti nel 2017

L’ultima edizione condotta da Carlo Conti è la 67esima: con il 50,7% di media è, in termini di share, la seconda edizione più vista dal 2005 dopo quella del 2018 fino ad allora. Per il suo terzo Festival il conduttore toscano fa una scelta importante: si fa affiancare, in tutte le serate, da Maria De Filippi. “Grande privilegio condividere il palco con Maria De Filippi. Sanremo non è della Rai, di Mediaset, di Warner, è del popolo”, ha raccontato in una recente intervista. “Maurizio Costanzo è stato un alleato in quell’occasione e l’ha convinta a venire da me a Sanremo”.

Per l’edizione del 2017 Conti aumenta il numero dei cantanti da 20 a 22: per la prima volta vedremo esibirsi al Festival di Sanremo Elodie, Lodovica Comello, Michele Bravi, Alice Paba in duetto con Nesli, Raige e Giulia Luzi e Sergio Sylvestre. Quell’anno vince Francesco Gabbani con Occidentali’s Karma; secondo posto per Fiorella Mannoia con Che Sia Benedetta, e terzo Ermal Meta con Vietato Morire.