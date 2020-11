Perché è famosa Anna Pettinelli di Amici

editato in: da

Una carriera nel mondo della radio iniziata da giovanissima e poi la televisione, il cinema e anche un libro: Anna Pettinelli è nata a Livorno il 28 gennaio del 1957. Una voce, e un volto, molto noti perché nei lunghi anni di carriera ha partecipato a tantissimi show televisivi di successo. Ultimo in ordine di tempo Amici, dove è entrata nel 2019 come insegnante di canto, e lo spin – off Amici speciali.

Ma la sua carriera è iniziata molto prima e per la precisione a 16 anni in alcune emittenti radiofoniche locali in Toscana. E nella radio continua a lavorare per tutta la lunga carriera: da anni è in RDS, dove va in onda ogni giorno dalle 9 alle 12.

In televisione ha preso parte a numerosi show di successo: basti pensare che ha lavorato alla conduzione di sei edizioni di Discoring, trasmissione musicale in onda su Rete Uno, dal 1982 al 1987, è poi tra i co – conduttori di due edizioni del Festival di Sanremo: quella del 1983 e quella del 1986. E, sempre per restare in ambito musicale, nel 1984 e nel 1985 conduce anche Un disco per l’estate.

Nel 2000 – 2001 ha condotto su Telemontecarlo il talk show dedicato alle donne Sesso, parlano le donne. E poi il ruolo di opinionista che ha ricoperto in diverse trasmissioni: la quarta edizione del reality La Fattoria condotta da Paola Perego, Pomeriggio 5 di Barbara D’Urso e – nel 2019 – Vieni da me condotto da Caterina Balivo. Nel 2014, invece, è giudice e insegnante in RDS Academy, un talent dedicato a giovani che vogliono diventare speaker.

Anna Pettinelli prende parte anche al reality Temptation Island nella versione VIP nel 2019 insieme al compagno Stefano Macchi.

Una carriera sfavillante, in cui non si possono citare i ruoli nei film Sapore di mare 2 – un anno dopo del 1983 e Forever Young del 2016. Brava e brillante Anna Pettinelli negli anni si è fatta conoscere dal grande pubblico e ha dato prova di saper usare il suo talento artistico in tanti settori diversi. Da non dimenticare che è anche co – autrice insieme a David De Filippi del libro umoristico Teorie e tecniche dell’infamia amorosa. Mamma di Carolina Russi, concorrente della seconda edizione di The Voice e nata da una precedente relazione, è legata all’attore Stefano Macchi dal 2014 e, oltre che in radio e in televisione, la si può seguire sul profilo Instagram dove conta oltre 192mila follower. Anna Pettinelli, proprio da lì in uno scatto con Arisa, afferma di essere pronta per la 20esima edizione di Amici.